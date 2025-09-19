English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शहरापासून दूर, खेड्यातल्या अंगणवाडीत जाणार 'या' जिल्हाधिकाऱ्यांची मुलं; Video Viral

Maharashtra Education News : जिल्ह्याधिकाऱ्यांची मुलं जिल्हा परिषदेच्या अंगणवाडीत; अनुकरणीय निर्णय घेणाऱ्या मिताली सेठी यांचं सर्वच स्तरांतून होतंय कौतूक...

प्रशांत परदेशी | Updated: Sep 19, 2025, 08:49 AM IST
शहरापासून दूर, खेड्यातल्या अंगणवाडीत जाणार 'या' जिल्हाधिकाऱ्यांची मुलं; Video Viral
Education news nandurbar collector dr mitali sethi opt for zp school for her own children sets an ideal example

प्रशांत परदेशी, झी मीडिया, नंदुरबार : (Nandurbar News) अनेकदा झेडपीच्या शाळा असा उल्लेख जरी निघाला तरीही सध्या नोकरीवर असणारी मंडळी त्यांच्या शालेय दिवसांमध्ये रममाण होतात आणि अनेकांचेच असंख्य किस्से आणि शालेय जीवनात केलेली धमाल सांगू लागतात. झेडपीची शाळा म्हणजे जणू एक भावनाच आहे, ती शब्दांत मांडता येणार नाही, असं मानणारा एक वर्ग असला तरीही बऱ्याच शहरी मंडळींना मात्र झेडपी शाळांचं फारसं कौतुक नाही ही वस्तूस्थितीसुद्धा नाकारता येत नाही. 

हाच दृष्टीकोन बदलत समाजात एक नवा पायंडा घातला आहे तो म्हणजे नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी. सध्या राज्यभरात त्यांच्या एका निर्णयाची चर्चा होत असून हा निर्णय कौतुकाची थापही मिळवून जात आहे. 

जिल्हाधिकाऱ्यांची मुलं झेडपी अंगणवाडीत... 

नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी स्वतःच्या जुळ्या मुलांना सरकारी शाळेत प्रवेश घेऊन दिला आगे. नंदुरबारच्या मुख्य शहरापासून चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या टोकर तलाव अंगणवाडीत त्यांनी आपल्या जुळ्या मुलांना शालेय जीवनाची पूर्वकल्पना देणाऱ्या आणि शिस्तीचे महत्त्वाचे निकष बालवयातच पटवून सांगणाऱ्या या अंगणवाडीत पाठवयला सुरुवात केली आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : सतर्क व्हा! येत्या 24 तासांत सुरू होणार पावसाचं निसर्गनाट्य? नवरात्रोत्सवातही जबर मारा 

कितीही नाकारलं तरीही सर्वसाधारणपणे गरीब घरातली मुले अंगणवाडीत प्रवेश घेतात, हा अनेकांचाच समज. पण नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी मिताली सेठी यांनी मात्र हा समज मोडीत काढून स्वतः च्या जुळ्या मुलांना ZP च्या अंगणवाडीत टाकलं आहे. या अंगणवाडीतल्या सेविका आणि मदतनीसांनी तयार करुन घेतलेल्या 'झोळी'ची कल्पना आवडल्यानं जिल्हाधिकारी डॉ मिताली सेठी यांनी आपल्या 'शुकर' आणि 'सबर' या जुळ्या मुलांना टोकर तलावच्या अंगणवाडीत प्रवेश घेतला. 

शाळा आणि अंगणवाडी एकाच प्राणंगणात 

इथं ठिकाणी शाळा आणि अंगणवाडी एकाच प्राणंगणात असल्यानं दोन्हीवर लक्ष तर राहीलच शिवाय जिल्ह्यातल्या इतर अंगणवाडीमध्ये देखील काय सुधारणा करता येईल याबाबत देखील जातीने लक्ष घालता येईल, या उद्देशानेचे मुले अंगणवाडीमध्ये घातल्याचे जिल्हाधिकारी सेठी यांनी स्पष्ट केलं. सामाजिक दायित्वातून त्यांनी उचललेलं हे पाऊल इतरांसाठी प्रेरणादायी आणि कौतुकास्पद असून, ते अनुकरणीयसुद्धा आहे असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. 

FAQ

डॉ. मिताली सेठी कोण आहेत आणि त्यांची नियुक्ती कधी झाली?
डॉ. मिताली सेठी या IAS अधिकारी असून, ऑगस्ट 2024 मध्ये नंदुरबार जिल्हाधिकारीपदी नियुक्त झाल्या. पूर्वी त्या वनामती संस्थेच्या संचालिका होत्या. 

डॉ. सेठी यांनी मुलांना ZP अंगणवाडीत का पाठवले?
सामाजिक दायित्व आणि समानतेच्या दृष्टीने. तसेच, अंगणवाडीतील 'झोळी' कल्पना आवडली आणि शाळेशी जोडलेल्या प्रांगणामुळे सुधारणांसाठी प्रत्यक्ष लक्ष देणे शक्य होईल, असे त्यांचे मत आहे.

टोकर तलाव अंगणवाडी कुठे आहे?
नंदुरबार शहरापासून सुमारे चार किलोमीटर अंतरावर. इथे शाळा आणि अंगणवाडी एकाच प्रांगणात आहेत.

