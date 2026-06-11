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4 इयत्तांची पुस्तकं बदलली... आता पुस्तकांमधला QR Code स्कॅन केल्यावर...! CBSE ला शिवरायांचा 20 पानी इतिहास

Education News: नवीन वर्षात नवा गणवेश, नवा वर्ग याबरोबरच यंदा चार इयत्तांमधील विद्यार्थ्यांना नवा अभ्यासक्रम असलेली पुस्तकंही मिळाली आहेत. या इयत्ता कोणत्या आणि पुस्तकांमध्ये काय बदल आहे पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 11, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:16 AM IST
4 इयत्तांची पुस्तकं बदलली... आता पुस्तकांमधला QR Code स्कॅन केल्यावर...! CBSE ला शिवरायांचा 20 पानी इतिहास

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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