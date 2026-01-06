शिक्षण फक्त दहावी पास, वर्षाची कमाई 23,00,000 रुपये; असं करते तरी काय? पुण्यातील श्रीमंत उमेदवारापेक्षा मुंबईतील या महिला उमेदवार जास्त चर्चेत

Rakhee Jadhav News: महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रचाराचा धुराळा उडाला आहे. कोण निवडणुक लढवणार याचे चित्र पूर्णपमे स्पष्ट झाले आहे. पुण्यातील श्रीमंत उमेदवारांची जोरदार चर्चा आहे. भाजप उमेदवार सुरेंद्र पठारे हे सर्वात श्रीमंत उमेदवार ठरले आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती 271.85 कोटींच्या आसपास आहे. तर, सायली वांजळे या दुसऱ्या स्थानावर आहेत. त्यांची संपत्ती 77.12 कोटींच्या आसपास आहे. पुण्यातील श्रीमंत उमेदवारापेक्षा मुंबईतील एक महिला उमेदवार जास्त चर्चेत आहे. फक्त दहावी पास असलेल्या या महिला उमेदवाराची वर्षाची कमाई 23 लाख आहे. कोण आहे मुंईतील ही महिला उमेदवार.
वर्षाला 23 लाख रुपयांची कमाई करणाऱ्या या महिला उमेदवाराचे नाव राखी जाधव असे आहे. राखी जाधव या राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या सर्वात पावरफुल नेत्या होत्या. पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्या राखी जाधवांनी शरद पवारांना सोडचिठ्ठी देत कमळ हाती घेतलंय, कार्यकर्त्यांसह राखी जाधव यांनी भाजपात प्रवेश केलाय. त्यामुळे घाटकोपरमध्ये पवारांच्या राष्ट्रवादीसाठी हा मोठा धक्का बसला. निवडणुकीच्या धामधुमीतच राखी जाधव यांनी शरद पवारांची साथ सोडलीय, जागावाटपावरून राखी जाधव या पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये नाराज होत्या.. म्हणूनच त्यांनी पवारांच्या राष्ट्रवादीला रामराम ठोकल्याची माहिती आहे.
राखी जाधव या मुंबई महापालिकेच्या राष्ट्रवादी एसपीच्या गटनेत्या आणि मुंबईच्या अध्यक्षा होत्या. राखी जाधव घाटकोपरमधून तीन वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या आहेत. राखी जाधव सुप्रिया सुळेंच्या जवळच्या मानल्या जातात. 2024 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार यांच्या तिकिटावर घाटकोपर पूर्व येथून विधानसभा निवडणूक लढवली.
राखी जाधवची यांची एकूण मालमत्ता 9.7 कोटीआहे. यापैकी जंगम मालमत्ता 72 लाख आणि स्थावर मालमत्ता 9 कोटी आहे. 2024 विधानसभा निवडणुकीत अर्ज दाखल केलेल्या तिच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांच्यावर 23 लाखांचे कर्ज आहे. त्यांनी व्यवसाय हॉटेल असे नमूद केले आहे. राधी जाधव यांची वर्षाची कमाई 23 लाखांच्या आसापास आहे.