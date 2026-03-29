  • आखाती युद्धाच्या झळा महाराष्ट्रातील पोल्ट्री फार्मपर्यंत, अंड्यांची निर्यात थांबल्याने व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान

आखाती युद्धाच्या झळा महाराष्ट्रातील पोल्ट्री फार्मपर्यंत, अंड्यांची निर्यात थांबल्याने व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान

सध्या ग्रामीण भागातील पोल्ट्री व्यवसाय दुहेरी संकटात सापडलाय. युद्ध आणि उन्हाचा दुहेरी मारा हा व्यवसाय सहन करतोय. युद्धामुळे अंड्यांची निर्यात बंद पडलीये तर उन्हामुळे कोंबड्या दगावण्याचं प्रमाण वाढलंय. त्यामुळे पोल्ट्री व्यावसायिक आर्थिक संकटात सापडलाय.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 29, 2026, 07:54 PM IST
आखाती युद्धाच्या झळा महाराष्ट्रातील पोल्ट्री फार्मपर्यंत, अंड्यांची निर्यात थांबल्याने व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान

हेमंत चापुडे, झी मीडिया, पुणे: आखाती देशांमधील युद्धाची आग आता थेट महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील पोल्ट्री फार्मपर्यंत पोहोचली आहे. इराण इज्रायल अमेरिका यांच्यातील महायुध्दामुळे, आखाती देशांतील अस्थिरतेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ विस्कळीत झाली असून, महाराष्ट्रातून होणारी अंड्यांची निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. परिणामी, जे अंडे परदेशात जाणार होते, ते आता स्थानिक बाजारात साचले आहेत. 

अंड्यांच्या दरांमध्ये मोठी घसरण

बाजारात अंड्यांची आवक अचानक वाढल्याने दरांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. पोल्ट्री व्यावसायिकांना मिळणारा भाव हा त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी झाला आहे. अंडा उत्पादक व्यवसायिकांना प्रति अंड 4 रुपये 75 पैसे ते 85 पैसे पर्यंत खर्च येतोय मात्र सध्याच्या या परिस्थितीत बाजारभाव गडगडल्याने प्रति अंडा 3 रूपये 75 पैसे ते 85 पैशापर्यंतचा भाव मिळतोय, खाद्याचे वाढलेले दर आणि औषधांचा खर्च पाहता, प्रति अंडी 1 रुपया ते 1 रूपया 10 नुकसान सोसावे लागत असल्याने पोल्ट्री व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत. 

'हीट स्ट्रोक'मुळे कोंबड्या दगावण्याच्या प्रमाणात वाढ

संकट एवढ्यावरच थांबलेलं नाही. निसर्गानेही आता आपला प्रकोप दाखवायला सुरुवात केली आहे. वाढत्या उन्हाचा तडाखा पोल्ट्रीला बसतोय. तापमानाचा पारा 40 अंशांच्या पार गेल्याने 'हीट स्ट्रोक'मुळे कोंबड्या दगावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या मुक्या पाखरांना वाचवण्यासाठी व्यावसायिकांना आता फॉगर्स आणि कुलरचा सहारा घ्यावा लागतोय. 

टँकर आणि विजेचा खर्चही वाढला

उन्हाळ्यामुळे पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. कोंबड्यांना थंड ठेवण्यासाठी आणि पिण्यासाठी पाणी लागते, मात्र पाणी टंचाईमुळे टँकरवरचा खर्च अवाढव्य वाढला आहे. एकीकडे कवडीमोलाने विकली जाणारी अंडी आणि दुसरीकडे टँकर अन् विजेचा वाढलेला खर्च अशा कात्रीत पोल्ट्री मालक सापडला आहे. 

अंड व्यवसाय कायमचा बंद होण्याची भीती

युद्ध हे सीमेवर लढलं जात असलं, तरी त्याची झळ महाराष्ट्राच्या या पोल्ट्री शेडपर्यंत पोहोचली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील मंदी आणि निसर्गाची अवकृपा यामुळे हा व्यवसाय आता व्हेंटिलेटरवर आहे. सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करून पोल्ट्री व्यावसायिकांना वीज सवलत किंवा विशेष पॅकेज दिले नाही, तर हा व्यवसाय कायमचा बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

