आखाती युद्धाच्या झळा महाराष्ट्रातील पोल्ट्री फार्मपर्यंत, अंड्यांची निर्यात थांबल्याने व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान

हेमंत चापुडे, झी मीडिया, पुणे: आखाती देशांमधील युद्धाची आग आता थेट महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील पोल्ट्री फार्मपर्यंत पोहोचली आहे. इराण इज्रायल अमेरिका यांच्यातील महायुध्दामुळे, आखाती देशांतील अस्थिरतेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ विस्कळीत झाली असून, महाराष्ट्रातून होणारी अंड्यांची निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. परिणामी, जे अंडे परदेशात जाणार होते, ते आता स्थानिक बाजारात साचले आहेत.
बाजारात अंड्यांची आवक अचानक वाढल्याने दरांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. पोल्ट्री व्यावसायिकांना मिळणारा भाव हा त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी झाला आहे. अंडा उत्पादक व्यवसायिकांना प्रति अंड 4 रुपये 75 पैसे ते 85 पैसे पर्यंत खर्च येतोय मात्र सध्याच्या या परिस्थितीत बाजारभाव गडगडल्याने प्रति अंडा 3 रूपये 75 पैसे ते 85 पैशापर्यंतचा भाव मिळतोय, खाद्याचे वाढलेले दर आणि औषधांचा खर्च पाहता, प्रति अंडी 1 रुपया ते 1 रूपया 10 नुकसान सोसावे लागत असल्याने पोल्ट्री व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत.
संकट एवढ्यावरच थांबलेलं नाही. निसर्गानेही आता आपला प्रकोप दाखवायला सुरुवात केली आहे. वाढत्या उन्हाचा तडाखा पोल्ट्रीला बसतोय. तापमानाचा पारा 40 अंशांच्या पार गेल्याने 'हीट स्ट्रोक'मुळे कोंबड्या दगावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या मुक्या पाखरांना वाचवण्यासाठी व्यावसायिकांना आता फॉगर्स आणि कुलरचा सहारा घ्यावा लागतोय.
उन्हाळ्यामुळे पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. कोंबड्यांना थंड ठेवण्यासाठी आणि पिण्यासाठी पाणी लागते, मात्र पाणी टंचाईमुळे टँकरवरचा खर्च अवाढव्य वाढला आहे. एकीकडे कवडीमोलाने विकली जाणारी अंडी आणि दुसरीकडे टँकर अन् विजेचा वाढलेला खर्च अशा कात्रीत पोल्ट्री मालक सापडला आहे.
युद्ध हे सीमेवर लढलं जात असलं, तरी त्याची झळ महाराष्ट्राच्या या पोल्ट्री शेडपर्यंत पोहोचली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील मंदी आणि निसर्गाची अवकृपा यामुळे हा व्यवसाय आता व्हेंटिलेटरवर आहे. सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करून पोल्ट्री व्यावसायिकांना वीज सवलत किंवा विशेष पॅकेज दिले नाही, तर हा व्यवसाय कायमचा बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.