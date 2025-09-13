English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सह्याद्रीच्या खोऱ्यात वावरताना दिसणार वाघ; प्रशासनाने घेतला मोठा निर्णय, ताडोबातील 8 वाघ सोडून...

Sahyadri Reserve: केंद्राने ताडोबा, पेंचमधून पहिली वाघिणींची स्थलांतरित करण्यास मंजुरी दिली; पश्चिम घाटातील हरवलेली वाघसंख्या पुन्हा वाढवण्यासाठी प्रयत्न

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 13, 2025, 04:10 PM IST
Eight tigers from Tadoba to be Relocated in Sahyadri reserve

Sahyadri Reserve: केंद्र सरकारने पश्चिम घाटातील वाघांची संख्या वाढणार आहे. वाघसंख्येला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पश्चिम घाटातील हरवलेली वाघसंख्या पुन्हा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन्यजीव विभागाने  ताडोबा-अंधारी आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पांमधून आठ वाघांची पकड करण्यास मंजुरी दिली आहे.

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पांमधून आणलेले वाघ सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात (STR) स्थलांतरित केली जाणार असून, यामुळे उत्तर पश्चिम घाटातील वाघसंख्येची पुनर्प्राप्ती होण्यास मदत होईल. ही योजना सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या दीर्घकालीन वाघ संरक्षण योजनेचा दुसरा टप्पा आहे.

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या (NTCA) तांत्रिक समितीने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये या स्थलांतर प्रकल्पाला मंजुरीची शिफारस केली होती. महाराष्ट्राचे मुख्य वन्यजीव वार्डन यांना वाघांची पकड करण्याची परवानगी देण्यात आली असून, यासाठी पुरेशी पशुवैद्यकीय काळजी, पकडीनंतरच्या गुंतागुंती टाळणे आणि प्रक्रियेदरम्यान न्यूनतम त्रास होणे यासारख्या अटी घालण्यात आल्या आहेत.
 
उत्तर पश्चिम घाटात प्रजनन करणारे वाघ नसल्याने ही स्थलांतर योजना राबवली जात आहे. यामुळे दाट जंगल आणि नद्यांचे पाणीप्रवाह क्षेत्र संरक्षित राहील, तसेच उत्तर पश्चिम घाट आणि गोवा-कर्नाटकमधील दक्षिणेकडील वाघांच्या निवासस्थानांमधील जोडणी टिकून राहील. वन्यजीव संस्थान ऑफ इंडिया (WII) आणि राज्य वन विभागाच्या अभ्यासानुसार, सह्याद्री प्रकल्पात 20 पेक्षा जास्त वाघ राहू शकतात. प्रेय आधार चांगला आहे, पण स्थलांतरित वाघांसाठी तो नियमित वाढवला जाईल.

वाघांच्या स्थलांतरितमुळं उत्तर पश्चिम घाटातील दाट जंगल, नद्यांचे पाणीप्रवाह क्षेत्र (जसे कोयना आणि वर्णा नद्या) संरक्षित राहील. सह्याद्री आणि गोवा-कर्नाटकमधील दक्षिणेकडील वाघांच्या निवासस्थानांमधील जोडणी टिकून राहील. 

स्थलांतर प्रक्रियेसाठी या अटी घालण्यात आल्या आहेत

महाराष्ट्राचे मुख्य वन्यजीव वार्डन यांना वाघांची पकड करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी पुरेशी पशुवैद्यकीय काळजी, पकडीनंतरच्या गुंतागुंती टाळणे, प्रक्रियेदरम्यान न्यूनतम त्रास आणि वन्यजीव संस्थान ऑफ इंडिया (WII) च्या मार्गदर्शनाचे अटी घालण्यात आल्या आहेत. सुरुवातीला दोन मादी वाघांचे स्थलांतर केले जाईल. 

भारतातील वाघ स्थलांतर योजनांचा इतिहास

भारतात २००८ पासून वाघ स्थलांतर योजना राबवल्या जात आहेत. सरिस्का व्याघ्र प्रकल्प (२००८) आणि पन्ना व्याघ्र प्रकल्प (२००९) यात यश मिळाले, पण सतकोसिया (ओडिशा) सारख्या काही योजना अपयशी ठरल्या. सह्याद्री हा शून्य वाघ असलेल्या पाच व्याघ्र प्रकल्पांपैकी एक आहे.

FAQ

केंद्र सरकारने वाघ स्थलांतरासाठी कोणता निर्णय घेतला आहे?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन्यजीव विभागाने ताडोबा-अंधारी आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पांमधून आठ वाघांची (५ नर आणि ३ मादी) पकड करण्यास मंजुरी दिली आहे. हे वाघ सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात (STR) स्थलांतरित केले जाणार असून, यामुळे उत्तर पश्चिम घाटातील वाघसंख्या पुनर्स्थापित होईल. ही मंजुरी १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी मिळाली आहे. 

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कोणता आहे आणि त्याची वैशिष्ट्ये काय आहेत?

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प (STR) हा महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटातील एकमेव व्याघ्र प्रकल्प आहे, जो कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत पसरलेला आहे. यात चांदोली राष्ट्रीय उद्यान आणि कोयना वन्यजीव अभयारण्याचा समावेश आहे. हा १,१६५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा आहे आणि २०१० मध्ये व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित झाला. सध्या येथे फक्त ३ निवासी वाघ आणि ९ क्वचित भेटी देणारे वाघ आहेत.

वाघ स्थलांतराचे मुख्य कारण काय आहे?

उत्तर पश्चिम घाटात प्रजनन करणारे वाघ नसल्याने आणि वाघसंख्या कमी झाल्याने ही योजना राबवली जात आहे. ताडोबा-अंधारी आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांची गर्दी असल्याने तेथे संघर्ष वाढले आहेत. स्थलांतरामुळे वाघसंख्या वाढेल आणि पश्चिम घाटातील जैवविविधता संरक्षित राहील. 

