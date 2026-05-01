'आधी 'अमृतांजन बाम' लावावा लागत होता, आता 'टायगर बाम' उपाय केलाय;' एकनाथ शिंदेंचं 'कनेक्टिंग लिंक' उद्घाटनादरम्यान विधान

Eknath Shinde on Missing Link Inauguration: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कनेक्टिंग लिंकचं महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आज उद्घाटन करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत हा लोकार्पण सोहळा पार पडला.   

शिवराज यादव | Updated: May 1, 2026, 03:04 PM IST
Eknath Shinde on Missing Link Inauguration: मुंबई-पुणे कनेक्टिंग लिंक हा अभियांत्रिकी चमत्कार आहे. हा फार आव्हानात्मक प्रकल्प होता. महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी लोकार्पण केलं आहे. आजचा दिवस महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगतीची आणि विकासाची लिंक मिसिंग झाली होती ती आता आम्ही कनेक्ट केली आहे असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कनेक्टिंग लिंकचं महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आज उद्घाटन करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत हा लोकार्पण सोहळा पार पडला. 

...पुण्याची अर्थव्यवस्था वाढली

"हा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मुंबई-पुणे महामार्ग झाला तेव्हा तो पहिला अॅक्सेस कंट्रोल रस्ता होता. बाळासाहेब ठाकरे यांनी नितीन गडकरींना 10 तास लोकांना घाटात रखडावं लागत आहे असं सांगितलं. त्यानंतर त्यानंतर नितीन गडकरींनी देशातील पहिला एक्स्प्रेस-वे तयार केला. त्यामुळे मुंबई-पुणे प्रवासासाठी 7-8 तासांऐवजी 2 -2.30 तास लागू लागले. त्यानंतर पुण्याची अर्थव्यवस्था वाढली. आयटी इंडस्ट्री, सर्व्हिस इंडस्ट्री आली. रिअल इस्टेटला प्रतिसाद मिळाला. मुंबई-पुणे इतकं जवळ आलं," असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. 

...लोकांना अमृतांजन बाम लावावा लागत होता

पुढे ते म्हणाले, "घाटातील ट्राफिक जाममुळे डोकेदुखी होत असल्याने लोकांना अमृतांजन बाम लावावा लागत होता. मिसिंग लिंकमुळे डोकेदुखीवर रामबाण हा टायगर बाम उपाय केला आहे. कारण इथे टायगर व्हॅलीदेखील आहे. डोकेदुखी संपून जाईल". 

गिनीत बूकमध्ये नोंद 

"हा रस्ता सुरु झाल्यामुळे लोक सरकाराला आशीर्वाद देतील. हे चांगलं आणि आव्हानात्मक काम आहे. सुरुवातील इतकी उंची पाहून मजूर, अधिकारी पळून जायचे. टायगर व्हॅलीच्या इतक्या उंच काम करणं सोपं नाही. जगातील सर्वात मोठं टनेल आणि उंच व्हाया डक अशी याची ख्याती असून गिनीत बूकमध्ये नोंद होणार आहे. पूर्वीचे लोक म्हणाले होते होणार नाही. जे होणार नाही ते करतात त्याला महायुची सरकार म्हणतात," असं ते म्हणाले, 

आम्ही केलेलं भूमिपजून त्याचं लोकापर्पणही करतो 

मुख्यमंत्र्यांनी आव्हान स्विकारुन अधिकाऱ्यांना बोलावलं. मी त्यावेळी एमएसआरडीसीचा मंत्री होतो, अनेक वेळा येथे येऊन गेलो. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना याची सुरुवात झाली आणि तेव्हाही मी एमएसआडीसीचा मंत्री होतो. आजही ते मुख्यमंत्री आहेत आणि माझ्याकडे आजही ते खातं आहे. आम्ही केलेलं भूमिपजून त्याचं लोकापर्पणही करतो हे महत्त्वाचं आहे," असं त्यांनी म्हटलं. 

"वर्क फ्रॉम होममुळे हे थंड पडलं होतं. त्यांनी सगळ्यांना घरी राहायला सांगितलं. चार वर्षांपूर्वी आम्ही महाराष्ट्रात चमत्कार केला आणि पुन्हा जोर लावला. दोघांनी मिळून ज्या अडचणी होत्या त्या दूर केल्या. प्रकल्पाचं आव्हान पेललं. या प्रकल्पामुळे मुंबई-पुणे तसंच पुढील प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे. घाटात दरडी कोसळण्याच्या अडचणीचाही त्रास होणार नाही. बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त हा मिसिंग लिंक पूर्ण होत आहे याचा आनंद आहे. यामुळे वेळ, इंधन वाचणार आहे, अपघात कमी होणार आहे," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

