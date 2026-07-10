/महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप? विनोद तावडेंच्या भेटीनंतर एकनाथ खडसें मातोश्रीवर; उद्धव ठाकरेंच्या भेटीत काय घडलं?

महाराष्ट्रातील राजकारणात सध्या विविध घडामोडींना वेग आलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या सलग दोन महत्त्वाच्या भेटींमुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांच्या भेटीनंतर खडसे यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची 'मातोश्री'वर जाऊन भेट घेतल्याने अनेक तर्क-वितर्क सुरू झाले आहेत. या भेटीदरम्यान खासदार संजय राऊतही उपस्थित होते. या सर्व घडामोडींमुळे आगामी राजकीय समीकरणांबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
एकनाथ खडसे यांनी प्रथम भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांची भेट घेतली आणि त्यानंतर थेट उद्धव ठाकरे यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी जाऊन चर्चा केली. या सलग घडलेल्या भेटींमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. विशेषतः खडसे पुन्हा भाजपमध्ये जाणार असल्याच्या चर्चांदरम्यान झालेल्या या भेटींमुळे विविध राजकीय अर्थ काढले जात आहेत. मात्र या भेटींमध्ये नेमकी कोणती चर्चा झाली, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
याआधी भाजप नेते विनोद तावडे आणि राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांच्या कथित भेटीची चर्चा सुरू असतानाच तावडे यांनी एकनाथ खडसे यांची भेट घेतली. त्यामुळे या भेटीला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीपासूनच खडसेंच्या संभाव्य 'घरवापसी'च्या चर्चा सुरू होत्या. त्यामुळे तावडे यांनी खडसेंच्या निवासस्थानी जाऊन घेतलेली भेट ही केवळ शिष्टाचारापुरती नसून त्यामागे काही मोठे राजकीय संकेत असू शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
एकनाथ खडसे यांच्या भाजप प्रवेशाबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने चर्चा होत आहेत. दिल्लीतील वरिष्ठ नेतृत्वाशी यासंदर्भात संवाद झाल्याचेही विविध राजकीय वर्तुळात बोलले जात होते. काही वृत्तांनुसार केंद्रीय नेतृत्व या निर्णयाबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात असले, तरी राज्यातील काही प्रभावशाली नेत्यांच्या भूमिकेमुळे हा निर्णय पुढे ढकलला गेल्याची चर्चा आहे. मात्र याबाबत भाजप किंवा संबंधित नेत्यांकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, उत्तर महाराष्ट्रातील भविष्यातील राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने या भेटी महत्त्वाच्या ठरू शकतात. जळगावसह उत्तर महाराष्ट्रातील राजकीय प्रभाव, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि भविष्यातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध पक्षांकडून रणनीती आखली जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र या सर्व घडामोडींविषयी कोणतेही अधिकृत संकेत अद्याप देण्यात आलेले नाहीत.
विनोद तावडे, उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ खडसे यांच्या भेटींनंतर अनेक राजकीय शक्यता व्यक्त केल्या जात असल्या तरी संबंधित नेत्यांकडून कोणतीही अधिकृत राजकीय घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या चर्चा या प्रामुख्याने राजकीय अंदाज आणि विश्लेषणांवर आधारित आहेत. आगामी काळात संबंधित पक्ष किंवा नेत्यांकडून कोणती भूमिका मांडली जाते, याकडे राज्याच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय चर्चांना उधाण आले असतानाच एकनाथ खडसे यांनी भाजप प्रवेशाच्या सर्व चर्चांचे खंडन केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, विनोद तावडे हे केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी आले होते. त्यावेळी त्यांनी आपल्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी सदिच्छा भेट दिली होती. या भेटीचा कोणत्याही राजकीय घडामोडींशी संबंध नसल्याचे खडसे यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.