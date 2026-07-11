/एकनाथ खडसे भाजपात घरवापसीसाठी मागे लागले पण..., गिरीष महाजनांचा टू द पॉइंटमध्य़े गौप्यस्फोट

मुंबई : भाजप नेते आणि मंत्री गिरीष महाजन यांनी एकनाथ खडसेंच्या संभाव्य भाजप घरवापसीबाबत महत्त्वाचं वक्तव्य केलंय.. एकनाथ खडसे हे भाजपमध्ये परतण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.. तसंच खडसेंचा भाजप प्रवेश आपण कधीही रोखला नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या मुलाखतीत गिरीष महाजन बोलत होते.. विनोद तावडे आणि एकनाथ खडसेंच्या भेटीवरही त्यांनी प्रतिक्रिया देत तावडेंना भेटल्यानंतर त्या भेटीबाबत विचारणा करणार असल्याचं सांगितलंय.
गिरीष महाजन यांना विनोद तावडे आणि एकनाथ खडसे यांच्या भेटीबाबत झी २४ तासचे संपादक कमलेश सुतार यांनी विचारले की, आमच्याकडे एक रिसेंटली एक फोटो आला आहे. तुमच्या पक्षातील राष्ट्रीय स्तरावरील नेते विनोद तावडे हे खडसेंना जाऊ भेटतात. एकीकडे तुम्ही संघर्ष करायचा आणि दुसरीकडे तुमचे राष्ट्रीय नेते खडसेंना जाऊन भेटतात. याकडे तुम्ही कसे पाहतात? यावर प्रतिक्रिया देताना गिरीश महाजन म्हणाले, की ठिक आहे तो त्यांचा प्रश्न आहे, ते का गेले मी काही विचारले नाही. गेले असतील तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी, हालचाल विचारण्यासाठी गेले असतील, मला काही आक्षेप नाही त्याविषयी.
त्यावर कमलेश सुतार यांनी विचारले, पण तुम्हांला कसं वाटतं, त्यांनी पक्षाबद्दल बोलणं, तुमच्याबद्दल बोलणं, मुख्यमंत्र्याबद्दल हे कसं वाटतं आणि मग राष्ट्रीय नेत्यांनी त्यांना जाऊन भेटणं. कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम नाही का तयार होत नाही का? त्यावर महाजन म्हणाले, हो संभ्रम तर होतो, मी फोन करून विचारेल तावडेंना का भेट घेतली. पण मला वाटतं फार विचाराचं कारण पण नाही. तब्येत पाहायला गेले असतील, इतक्या वर्षांचे संबंध, इतके वर्ष आम्ही सोबत होतो गेलेही असतील, मला काही आक्षेप घेण्याचं कारणही नाही.
खडसेंबाबत अशी चर्चा सुरू आहे, की त्यांची घरवापसीची तयारी सुरू आहे. खडसेंना पक्षात परत यायचं का? असा प्रश्न कमलेश सुतार यांनी विचारला, त्यावर महाजन म्हणाले, नाही मला माहिती नाही त्याबाबतीत, ते घरवापसीसाठी कधीचेच मागे लागलेले आहेत, कधीपासूनच... दिल्लीला जाऊन आले इकडे जाऊन आले तिकडे जाऊन आलेत... त्यांनीच सांगितले की माझे फोटोही काढले, माझ्या गळ्यात मफलरही टाकले. याने थांबवलं. मी कशाला थांबवू. मी काही येवढा मोठा का दिल्लीवाल्यांना सांगू का थांबवून घ्या म्हणून. तुमचा प्रवेश केल्यावर फोटो समोर येत नसतील. तर तो फोटो कुठे गेला. तर मला कसं माहिती. दिल्ली जाऊन फोटो काढतात, ते म्हणतात माझे दिल्लीशी डायरेक्ट लाइन आहे. त्यांची हॉट लाइन आहे. आपण खूप छोटे माणसं आहोत. ते मोठे नेते आहेत.