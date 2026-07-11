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एकनाथ खडसे भाजपात घरवापसीसाठी मागे लागले पण..., गिरीष महाजनांचा टू द पॉइंटमध्य़े गौप्यस्फोट

भाजप नेते आणि मंत्री गिरीष महाजन यांनी एकनाथ खडसेंच्या संभाव्य भाजप घरवापसीबाबत महत्त्वाचं वक्तव्य केलंय.. एकनाथ खडसे हे भाजपमध्ये परतण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.. तसंच खडसेंचा भाजप प्रवेश आपण कधीही रोखला नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या मुलाखतीत गिरीष महाजन बोलत होते.. विनोद तावडे आणि एकनाथ खडसेंच्या भेटीवरही त्यांनी प्रतिक्रिया देत तावडेंना भेटल्यानंतर त्या भेटीबाबत विचारणा करणार असल्याचं सांगितलंय.

Published: Jul 11, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:22 PM IST
एकनाथ खडसे भाजपात घरवापसीसाठी मागे लागले पण..., गिरीष महाजनांचा टू द पॉइंटमध्य़े गौप्यस्फोट

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