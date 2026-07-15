/ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेंसोबत गेलेल्या 6 खासदारांना अमित शाहांचं खास गिफ्ट; रात्री उशीरा झालेल्या बैठकीत...

उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या सहा खासदारांनी मंगळवारी नवी दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीदरम्यान शिवसेनेचे गटनेते आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदेदेखील उपस्थित होते. विशेष म्हणजे या भेटीदरम्यान अमित शाहांनी या सहाही खासदारांना एक विशेष भेट दिली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत शाह यांची जवळपास दीड तास चर्चा झाली.
रात्री उशीरा या सहा खासदारांनी अमित शाहांची त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सुद्धा काल दिवसभर नवी दिल्लीमध्ये होते. एकनाथ शिंदेंचा हा दिल्ली दौरा आगामी केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा मानला जात आहे. अमित शाह यांची एकनाथ शिंदेंनी या खासदारांसोबत भेट घेतली. डॉ. श्रीकांत शिंदे या भेटीदरम्यान हजर होते. या भेटीमध्ये सहाही खासदारांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा अमित शाहांसमोर मांडताना त्यांना काय अपेक्षा आहे हे अमित शाहांसमोर मांडलं.
अमित शाहांसोबतच्या या भेटीदरम्यान, शिवसेनेत आलेल्या या सहाही खासदारांच्या आपापल्या मतदारसंघांतील प्रलंबित विकासकामांना गती देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. केंद्राच्या अखत्यारीत असणारे विविध प्रकल्प, आवश्यक निधी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळावी, अशी मागणी या वेळी खासदारांच्या वतीने अमित शहा यांच्याकडे करण्यात आली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्व खासदारांचे स्वागत केले. तसेच, त्यांच्या मतदारसंघातील लोककल्याणकारी योजना आणि विकासकामांसाठी केंद्र सरकारकडून निधी किंवा इतर कोणत्याही बाबींची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी या वेळी दिली.
22 जून रोजी ठाकरेंच्या शिवसेनेची साथ सोडून एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या या खासदारांना ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 22 दिवसांनी पत्र पाठवलं. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते तसेच खासदार अरविंद सावंत यांनी हे पत्र पाठवून या खासदारांना, "मूळ राजकीय पक्ष असलेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने कोणत्याही पक्षासोबत विलीनीकरण सुरू केलेले नाही, त्यास संमती दिलेली नाही किंवा परवानगी दिलेली नाही. मूळ राजकीय पक्षाचे विलीनीकरणच झालेले नसल्याने विधिमंडळ पक्षाच्या विलीनीकरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 4 नुसार विलीनीकरणाचा अधिकार मूळ राजकीय पक्षालाच आहे. केवळ खासदारांना स्वतंत्रपणे विलीनीकरण करण्याचा अधिकार नाही," अशी आठवण करुन दिली आहे.
ठाकरेंच्या शिवसेनेनं पाठवलेल्या पत्रावरुन एकनाथ शिंदेंनी निशाणा साधला. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शिंदेंनी, "पत्राला केराची टोपली आमच्या खासदारांनी दाखवली आहे. त्यांच्या पत्राला कोण विचारतं? सभागृहात दोन तृतीयांशला महत्त्व आहे. लोकसभा अध्यक्षांकडे जाऊन सहा खासदारांनी पत्र देऊन सगळी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. हा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. त्यांच्या पत्राचा कोणताही परिणाम खासदारांवर होणार नाही," असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
ओमराजे निंबाळकर (धाराशिव लोकसभा मतदारसंघ)
संजय जाधव (परभणी लोकसभा मतदारसंघ)
संजय दिना पाटील (मुंबई ईशान्य लोकसभा मतदारसंघ)
संजय देशमुख (यवतमाळ-वाशीम लोकसभा मतदारसंघ)
नागेश पाटील-आष्टीकर (हिंगोली लोकसभा मतदारसंघ)
भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ)