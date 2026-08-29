'तुम्ही चिंता करु नका', अमित शाह एकनाथ शिंदेंना असं का म्हणाले? विमानतळावर 10 मिनिटं सुरु होती चर्चा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई दौऱ्यावर आहेत. वीर भवन येथे कौटुंबिक कार्यक्रमाला उपस्थिती लावल्यानंतर ते पुन्हा दिल्लीकडे रवाना होणार होणार आहेत. दरम्यान अमित शाह यांच्या स्वागतासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री आशिष शेलार, मंत्री जयकुमार रावल, भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे पोहोचले होते. यावेळी एकनाथ शिंदे आणि अमित शाह याच्यात चर्चा झाली.
विमानतळावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अमित शाह यांच्यात 10 मिनिटं चर्चा झाली. गृहमंत्री अमित शाह आणि एकनाथ शिंदे विमानतळावर खासगीत चर्चा केली. राज्यातील राजकिय घडामोडींवर दोन्ही नेत्यांमध्ये बातचीत झाल्याची माहिती आहे. राज्यात शिवसेनेतील मंत्र्यांमधील असंतोषावर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यावेळी अमित शाह यांनी एकनाथ शिंदे यांना चिंता करू नका असं आश्वासन दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदावरून महायुतीत पुन्हा एकदा राजकीय खडाजंगी सुरू झालीय काय असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जातोय. कारण अडीच वर्षांनंतर मुंबईचा महापौर शिवसेनेचा होणार असल्याची चर्चा आहे. भाजप आणि शिवसेनेत सव्वा-सव्वा वर्षांचा फॉर्म्युला ठरल्याचा दावा केला जातोय. मात्र भाजपने हा फॉर्म्युला अद्याप ठरलेलाच नसल्याचं म्हटलंय. दुसरीकडे शिवसेनेचे गटनेते अमय घोले यांनी थेट भाजपवरच दावा केलाय. वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये महापौरपदाबाबत फॉर्म्युला ठरल्याचं घोले म्हणालेत. याच मुद्द्यावर संजय राऊतांनी शिंदे गटावर निशाणा साधलाय. तर राऊतांच्या आरोपांना नवनाथ बन यांनी प्रत्युत्तर दिलंय.
सूत्रांच्या माहितीनुसार महायुतीच्या समन्वय समितीत महापौरपदाबाबत चर्चा झाली होती. पहिली अडीच वर्षं भाजपचा महापौर, त्यानंतरची अडीच वर्षं शिवसेनेचा महापौर आणि या अडीच वर्षांतही सव्वा-सव्वा वर्षांचा फॉर्म्युला असा दावा केला जातोय. म्हणजेच अडीच वर्षांचा पुढचा टप्पा सुरू झाला तर मुंबईच्या महापौरपदावर शिंदेंच्या शिवसेनेचा चेहरा दिसू शकतो. मात्र या चर्चेला अधिक धार आली ती संजय राऊतांच्या वक्तव्याने. राऊतांनी थेट शिंदे गटावर निशाणा साधला. महापौरपदासाठी शिंदेंनी व्यवहार केल्याचा आरोप संजय राऊतांनी केलाय.. शिंदेंनी सव्वा वर्षांचं महापौरपद विकत घेतलंय, त्यांना फुकट काहीच मिळत नाही... असा दावा संजय राऊतांनी केलाय... यावर नवनाथ बन यांनी प्रत्युत्तर दिलंय... ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदासाठी किती कोटी दिले याचा खुलासा करावा असं नवनाथ बन म्हणालेत.
इथून पुढे महापौरपदाचा वाद आणखी रंगला. कारण महायुतीतला एक नेता म्हणतोय.. फॉर्म्युला ठरलेलाच नाही. तर दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेचे गटनेते अमेय घोले वेगळाच दावा करतायत. घोले यांच्या दाव्यानुसार वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये महापौरपदावर चर्चा झाली आणि फॉर्म्युलाही ठरला. सव्वा वर्षांचं महापौरपद देण्याचं वचन भाजपने दिल्याचं अमेय घोलेंनी म्हटलंय.
धाराशिव जिल्ह्यातून भाजपमध्ये प्रवेशासाठी निघालेल्या ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या 5 नगरसेवकांनी अचानक शिवसेनेत प्रवेश केल्यानं, महायुतीतील चढाओढ पुन्हा समोर आलीय. धाराशिव जिल्ह्यातील ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या 10 नगरसेवकांचा भाजप प्रवेश झाल्यानंतर, धाराशिवच्या या घडामोडींकडे ‘ऑपरेशन लोटस 2.0’ म्हणून पाहिलं जात होतं. मात्र या प्रयत्नाला ओमराजे निंबाळकरांनी ‘ऑपरेशन टायगर’च्या माध्यमातून ब्रेक लावल्याची राजकीय चर्चा सुरू झालीय.
धाराशिवच्या राजकारणात सध्या नगरसेवकांच्या पक्षबदलावरून हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळतोय. कळंब नगर परिषदेतील शिवसेना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 5 नगरसेवक भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले होते. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम होणार असल्याची चर्चा होती..भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांचे पुत्र मल्हार पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा होती. मात्र ऐनवेळी नगरसेवकांनी भाजपऐवजी शिवसेनेचा मार्ग धरला. मुंबईच्या दिशेनं निघालेल्या या नगरसेवकांनी इंदापूरमध्येच यू-टर्न घेतला आणि थेट धाराशिव गाठलं. यानंतर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या माध्यमातून हे नगरसेवक ठाण्यात पोहोचले.. आणि बुधवारी रात्री उशिरा त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला..