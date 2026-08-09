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Breaking केंद्रात आणि राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार, मोठे फेरबदल होण्याचे संकेत?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घेतली. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 09, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:48 PM IST
Breaking केंद्रात आणि राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार, मोठे फेरबदल होण्याचे संकेत?
Image Credit: Eknath Shinde and devendra fadanvis meets amit shah over Cabinet reshuffle

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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Breaking! केंद्रात आणि राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार, मोठे फेरबदल होण्याचे संकेत?
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