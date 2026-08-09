Breaking! केंद्रात आणि राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार, मोठे फेरबदल होण्याचे संकेत?

केंद्रापाठोपाठ राज्यातही मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घेतली. या भेटीत मंत्रिमंडळातील फेरबदल आणि विस्तारावर चर्चा झाल्याचे समजतेय. त्यामुळं लवकरच याबाबत निर्णय होऊ शकतो.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज या आठवड्यात संपणार आहे. भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या घोषणेनंतर विस्ताराचा मार्ग मोकळा होणार असल्याची चर्चा आहे. या संभाव्य विस्तारात शिवसेना शिंदे गटाला दोन मंत्रिपदांची अपेक्षा आहे. श्रीकांत शिंदे आणि संजय जाधव यांचा शिवसेनेकडून मंत्रिमंडळात समावेश होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दरम्यान, अलीकडेच ठाकरे गटातून शिंदेंच्या शिवसेनेत आलेले ओमराजे निंबाळकर यांचेही नाव आता पुढे आणले जात आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील या विस्तारासोबत राज्य मंत्रिमंडळातील फेरबदलाबाबतही शहा यांच्या सोबतच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. राज्यातील फडणवीस सरकारला आता दीड वर्ष झाले आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मुल्यमापन करून आगामी राजकारण समोर ठेवत मंत्रिमंडळात फेरबदलाची मागणी जोर धरत आहे. केंद्रातील फेरबदलानंतर राज्यातील मंत्रिमंडळातही फेरबदलांची शक्यता वर्तविली जात आहे. सुमार कामगिरी असलेल्या मंत्र्यांना डच्चू मिळणार का? अशीही चर्चा होत आहे.
महत्त्वाचं खातं राष्ट्रवादीला मिळेल असं वाटत नाही. पण अर्थमंत्री खात्यावर अधिकार दादांच्या पक्षाचा आहे. अजितदादा नसताना त्यांच्या पक्षाची हळूहळू ताकद भाजपकडून कमी केली जात आहे, असं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे. अर्थ खात हातात आलं तर बऱ्याच महत्त्वाच्या नाड्या हातात येतात म्हणून भाजपला आणि एकनाथ शिंदेंना हे मान्य नसावं. लोकांच्या बाजूने राहून भाजपाच्या विरोधात असणारं वारं दादांनी त्यावेळी ओळखलं होतं. कधीकाळी अजित दादा भाजपाच्या कट्टर विरोधात गेले होते. आज दादा असते तर आम्ही सगळ्यांनी मिळून भाजपाला पाणी पाजवलं असतं, असंही रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.