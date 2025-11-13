English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

नगरपरिषद, नगरपंचायतीसाठी एकनाथ शिंदेंनी कसली कंबर! प्रभारींची यादी जाहीर, वाचा एका क्लिकवर

Ekanth Shinde Nagar Parishad Nagar Panchayat Election: नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीसाठी शिवसेनेने कंबर कसली आहे. शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार निवडणुकीसाठी प्रभारींची यादी जाहीर केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 13, 2025, 04:36 PM IST
नगरपरिषद, नगरपंचायतीसाठी एकनाथ शिंदेंनी कसली कंबर! प्रभारींची यादी जाहीर, वाचा एका क्लिकवर

Ekanth Shinde Nagar Parishad Nagar Panchayat Election: नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीसाठी शिवसेनेने कंबर कसली आहे. शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार निवडणुकीसाठी प्रभारींची यादी जाहीर केली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेत शिवसेना पक्षाला आणि महायुतीला धक्का बसणार नाही या प्रकारे नियोजन करत प्रभारींची नियुक्ती केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच शिंदे आणि त्यांचा पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना दिसून येणार आहे आणि अशा मध्येच प्रभारींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती खालीलप्रमाणे आहे. 

1) सिंधुदुर्ग
 निलेश राणे 
 दीपक केसरकर  

2) रत्नागिरी 

मंत्री उदय सामंत 
 सदानंद चव्हाण 
 मंत्री योगेश कदम 
 किरण सामंत 
 राजन साळवी 

3) रायगड 

 मंत्री भरत गोगावले 
 महेंद्र थोरवे 
 महेंद्र दळवी 

 4) बुलढाणा  

 केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव 
 संजय गायकवाड
 संजय रायमुलकर 
 शशिकांत खेडेकर

 5) यवतमाळ

 मंत्री संजय राठोड 
 दुष्यंत चतुर्वेदी 
 विश्वास नांदेकर

 6) वाशिम

 भावनाताई गवळी 

7)  अकोला 

 गोपीकिशन बजोरिया 
 नारायणराव गव्हाणकर  
 विप्लोव बजोरिया 

8)  अमरावती 

 अभिजीत अडसूळ 
 उपनेते प्रीती बंड 
 ज्ञानेश्वर धने पाटील
 जगदीश गुप्ता 
 शशिकांत देशपांडे 

9)  गडचिरोली

 मंत्री आशिष जयस्वाल
 आशिष देसाई

10)  चंद्रपूर  

 मनोहर चंद्रिकापुरे 
 सहस्राम कोरोते 
 हर्षल शिंदे 
 मुकेश जीवतोडे 

11)  गोंदिया

 मंत्री आशिष जयस्वाल
 नरेंद्र भोंडेकर  

12)  वर्धा  

 मनीषा कायंदे 
 राज दीक्षित 

13) नागपूर 
 दीपक सावंत 
 कृपाल तुमाने 
 किरण पांडव

14)  लातूर 

 तानाजी सावंत
 हेमंत पाटील

15)  धाराशिव 

 मंत्री प्रताप सरनाईक 
 तानाजी सावंत
 ज्ञानराज चौगुले

16)  नांदेड 

 बालाजी कल्याणकर 
 आनंद बोडारकर 
 हेमंत पाटील
 बाबुराव कदम 

17)  हिंगोली

 संतोष बांगर

18)  बीड
 अर्जुन खोतकर 
 हिकमत उडान 

 19) परभणी
 अर्जुन खोतकर 
 उपनेते आनंदराव जाधव

 20) जालना
 अर्जुन खोतकर 

21)  छत्रपती संभाजी नगर 

 संजना जाधव
 विलास भुमरे 
 रमेश बोरणारे 
 अब्दुल सत्तार 

22)  कोल्हापूर 
 मंत्री प्रकाश अबिटकर
 धैर्यशील माने
 संजय मंडलिक

23)  सोलापूर

 शहाजी बापू पाटील 
 सिद्धाराम महेत्रे
 उत्तमप्रकाश खंदारे
 जयवंतराव जगताप 

24)  सांगली
 खासदार धैर्यशील माने
 सुहास बाबर

25)  सातारा
 मंत्री शंभूराजे देसाई 
 महेश शिंदे

26)  पुणे

 खासदार श्रीरंग बारणे 
 विजय शिवतारे 
 शरद सोनवणे 

27)  अहिल्यानगर 

 विठ्ठल लंगे पाटील
 सदाशिव लोखंडे
 अमोल खताळ 

28)  धुळे

 मंजुळा गावित 

29)  नंदुरबार 
 आमश्या पाडवी 
 चंद्रकांत रघुवंशी
 गिरीश चौधरी 

30)  जळगाव

 मंत्री गुलाबराव पाटील 
 किशोर आप्पा पाटील 
 चंद्रकांत सोनवणे 
 अमोल पाटील
 चंद्रकांत पाटील
 गिरीश चौधरी 

31) नाशिक 

सुहास कांदे 
किशोर दराडे 
धनराज म्हाले 
 हेमंत गोडसे
 उपनेते विजय करंजकर

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महायुतीबाबत चर्चा

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महायुतीबाबत चर्चा झाली आहे. पालकमंत्री नितेश राणे, शिवसेना आमदार दिपक केसरकर, भाजपा निवडणूक प्रमुख प्रमोद जठार, भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांची भाजपा संपर्क कार्यालयात बैठक झाली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भाजपाचा स्वबळाचा नारा मात्र खासदार नारायण राणे यांनी युती होणारच असे जाहीर केले होते. त्याच अनुषंगाने युतीबाबत महत्वाची बैठक झाली असून, तळकोकणातील युतीबाबत उद्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
eknath shindenagar panchayatnagar parishadनगरपंचायतनगरपरिषद

इतर बातम्या

Video:आमिर खानच्या 3 इडियट्समधील मिलीमीटर आठवतोय का? 14 वर्...

मनोरंजन