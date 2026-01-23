English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बाळासाहेबांच्या 100 व्या जयंतीनिमित्त उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडून नव्या आरोग्य अभियानाची घोषणा

Balashaheb Thackeray 100th Birth Anniversary :  शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त शिवसेनेचे मुख्यनेते, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सह प्रमुख नेत्यांनी बाळासाहेबांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अनेक नव्या उपक्रमांची घोषणा केली.   

पूजा पवार | Updated: Jan 23, 2026, 02:55 PM IST
Balashaheb Thackeray 100th Birth Anniversary : हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे (Balashaheb Thackeray) यांची शुक्रवारी 23 जानेवारी रोजी 100 वी जयंती आहे. यानिमित्ताने राज्यभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी निमित शिवसेनेचे मुख्यनेते, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी कुलाबा येथील रिगल चित्रपटगृहाजवळील बाळासाहेबांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तयानंतर एक पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मुंबई महापालिकेच्या वतीने शासन आपल्या दारीच्या धर्तीवर बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य आपल्या दारी अभियान राबविणार असल्याची सुद्धा घोषणा केली. एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं की, ' आज बाळासाहेबांचा जन्मदिन असून 23 जानेवारीला वेगळं महत्त्व शिवसैनिकांसाठी आहे. मी बाळासाहेबांना विनम्र अभिवादन देतो. आजच्या निमित्ताने अनेक उपक्रम सुरू करण्याची घोषणा आम्ही करीत आहोत'.

कोणत्या उपक्रमांची केली घोषणा? 

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त केल्या जाणाऱ्या घोषणांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचं आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं. यावेळी नव्या योजनांबद्दल घोषणा करताना त्यांनी सांगितले की, 'मुंबई महापालिकेच्या वतीने शासन आपल्या दारीच्या धर्तीवर बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य आपल्या दारी अभियान राबविण्यात येणार आहे. पालिका क्षेत्रातील चांगल्या शाळांना 10 लाख, 7 लाख आणि 3 लाखांची अनुक्रमे बक्षिसे देण्यात येतील. महिला बचत गटासाठी नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून 100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर मुंबई महापालिकेकडूनही महिलांसाठी तरतूद करण्यात येणार आहे. मराठी भाषा संवर्धनासाठी शंभर कोटींची तरतूद केली जाणार. बाळासाहेब ठाकरेंच्या जीवनावर आधारित शाळांमध्ये भव्य स्पर्धा आयोजित केल्या जातील. तसेच दहा हजार विद्यार्थिनींना स्वसंरक्षण प्रशिक्षण देण्यात येणार, 'एसटी संगे तीर्थाटन' या माध्यमातून सवलतीच्या दरात तीर्थक्षेत्र आणि गडकोट किल्ल्यांना जाता येणार आहे'. 

एनडीए आम्हाला मान सन्मान देते - उपमुख्यमंत्री शिंदे 

बाळासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देखील आज बाळासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त ट्विट करून संवेदना व्यक्त करत संकल्प केला आहे. आम्ही महायुती आणि एनडीए म्हणून मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतोय. एनडीएमध्ये आम्ही तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहोत. एनडीए आम्हाला मान सन्मान देते. बाळासाहेब म्हणजे दिलेला शब्द पाळणारा नेता होते. 370 कलम हटवणे आणि राममंदिर बांधणे ही बाळासाहेबांची स्वप्न मोदींनी पूर्ण केली आहेत'. 

