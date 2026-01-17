English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईत शिंदेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का! एकनाथ शिंदेंची बार्गेनिंग पावर संपली?

मुंबई महापालिका निवडणुकीत 90 जागा लढवून 29 जागाच जिंकता आल्या. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत बेस्ट स्ट्राईक रेटचा दावा करणा-या शिंदेंचा महापालिका निवडणुकीत स्ट्राईक रेट घसरला आहे. शिवसेनेची घसरलेली कामगिरी त्यांचं महायुतीतलं वजनही कमी करणारी ठरल्याची चर्चा आता राज्यभर सुरु झाली आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 17, 2026, 09:53 PM IST
मुंबईत शिंदेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का! एकनाथ शिंदेंची बार्गेनिंग पावर संपली?

Eknath Shinde Shiv Sena In Mumbai :  मुंबई महापालिका निवडणुकीचे निकाल राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारे ठरु शकतात. मुंबई महापालिकेचे निकाल ठाकरे बंधूंसाठी जेवढे धक्कादायक आहेत तेवढेच ते एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसाठी धक्कादायक ठरले आहेत. एकनाथ शिंदेंची शिवसेनेनं 90 जागा लढवल्या होत्या. 90 जागा लढवताना शिवसेना सत्तर ते ऐंशीचा स्ट्राईक रेट राखील असा विश्वास एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केला होता. शिंदे नेहमीच प्रत्येक विजयावेळी स्ट्राईक रेटच्या भाषेतच बोलत होते. प्रत्यक्षात एकनाथ शिंदे यांना मोठा धक्का बसला आहे.  

एकनाथ शिंदेंनी गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढण्याची तयारी सुरु केली होती. उद्धव ठाकरेंसोबत असलेल्या अनेक माजी नगरसेवकांना त्यांनी आपल्या पक्षात घेतलं होतं. त्यामुळं एका क्षणी तर कागदावर उद्धव ठाकरेंपेक्षा एकनाथ शिंदेंची बाजू भक्कम वाटत होती. पण प्रत्यक्षात निकालात एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेची मोठी पडझड झाली. मुंबईत शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट मोठ्या प्रमाणात घसरला आहे.

शिवसेनेची एकनाथ शिंदेंची मुंबईत झालेली पिछेहाट वेगवेगळ्या अर्थानं पाहिली जाते. मुंबई म्हणजे शिवसेना हे समीकरण आहे. त्यात एकनाथ शिंदे आपली शिवसेना हीच खरी शिवसेना असं सांगत आलेत. पण यावेळी मुंबईकरांनी एकनाथ शिंदेंपेक्षा ठाकरेंच्या शिवसेनेला मुंबईकरांनी मोठी पसंती दिली. मुंबईत शिवसेना म्हणजे ठाकरे हे समीकरण अधोरेखित झाले आहे.

शिवसेनेच्या मुंबईतल्या पिछेहाटीचा भाजप-शिवसेना महायुतीच्या नातेसंबंधावरही पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उद्धव ठाकरेंना सक्षम पर्याय म्हणून एकनाथ शिंदेंकडं पाहिलं जात होतं. त्यामुळंच जागा वाटपात एकनाथ शिंदेंनी 90 जागा पदरात पाडून घेतल्या. पण, मुंबईत ठाकरेंशी लढण्याइतपत भाजपकडं ताकद आल्याचं या निकालानं अधोरेखित झालंय. त्यामुळं भविष्यातली एकनाथ शिंदेंची बार्गेनिंग पॉवर कमी झाल्याची चर्चा सुरु झालीय.लोकसभा, विधानसभा आणि नगरपरिषद निवडणुकीच्या निकालात शिवसेनेनं चांगली कामगिरी केली होती. पण महापालिका निवडणुकीत मुंबईत शिवसेनेच्या कामगिरी निराशजनक म्हणावी लागेल. 

