English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

एकनाथ शिंदेंना सरकारमधूनच मोठा धक्का, आणखी एक निर्णय रद्द; काय घडलंय नेमकं?

Eknath Shinde Big Setback: एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनेक योजना सुरु केल्या होत्या. मुख्यमंत्रिपदावरुन पायउतार झाल्यानंतर त्यांच्या अनेक योजना गुंडाळण्यात आल्या. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 28, 2026, 08:50 PM IST
एकनाथ शिंदेंना सरकारमधूनच मोठा धक्का, आणखी एक निर्णय रद्द; काय घडलंय नेमकं?
एकनाथ शिंदे

Eknath Shinde Big Setback: मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदेंनी सुरु केलेल्या योजना बंद केल्या जात होत्या. आता एकनाथ शिंदेंनी मंजुरी दिलेले प्रकल्पही बंद केले जाऊ लागलेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सुरु केलेल्या 14 तलाव संवर्धनाचा प्रकल्प बासनात गुंडाळण्यात आलाय. पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडेंनी हा निर्णय घेतलाय. तलाव संवर्धन प्रकल्प बंद केल्यानं एकनाथ शिंदेंना हा मोठा धक्का मानला जातोय.

Add Zee News as a Preferred Source

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनेक योजना सुरु केल्या होत्या. मुख्यमंत्रिपदावरुन पायउतार झाल्यानंतर त्यांच्या अनेक योजना गुंडाळण्यात आल्या.  आता तर त्यांनी मंजुरी दिलेले प्रकल्पच रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आलीये. पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मंजूर केलेली 14 तलाव संवर्धनाची योजनाच रद्द केलीये. 

ही योजना 244.15 कोटी रुपयांची होती. त्यापैकी 73.31 कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले होते. काही ठिकाणी तलाव संवर्धनाचं कामही सुरु झालं होतं. तरीही प्रशासकीय प्रक्रिया अपूर्ण असल्याचं सांगत ही योजना रद्द करण्यात आली.

आधी शिंदेंच्या कार्यकाळात सुरु झालेल्या योजना बंद केल्यानंतर आता शिंदेंनी मंजूर केलेले प्रकल्पही बंद केल्यानं नाराजी व्यक्त करण्यात येतेय. माजी मंत्री दीपक सावंतांनी थेट नाराजी व्यक्त केली नसली तरी प्रकल्प बंदचा निर्णय का घेतला? हे पंकजा मुंडेंना विचारावं असं त्यांनी म्हटलंय.एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनेक योजना सुरु केल्या. शिंदेंचं मुख्यमंत्रिपद गेल्यानंतर पुढं या योजना टप्प्याटप्प्यानं बंद करण्यात आल्या.

कोणत्या योजना बंद?

आनंदाचा शिधा
माझी शाळा सुंदर शाळा
योजनादूत
1 रुपयात पीक विमा
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना
एक राज्य एक गणवेश योजना
लाडका भाऊ अप्रेंटिसशीप योजना अशी मोठी यादी आहे. पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडेंनी घेतलेल्या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्र्यांना विचारलं असता त्यांनी माहिती घेऊन सांगतो असं सांगत अनभिज्ञता दाखवली. एकनाथ शिंदेंच्या योजना आणि प्रकल्पांना कात्री लावली जात असल्यानं तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार दिल्यासारखी परिस्थिती शिवसैनिकांची झाल्याचं बोलण्यात येतंय. शिवसेना यावर थेट बोलत नसली तरी शिवसैनिकांमधील नाराजी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं सांगण्यात येतंय.

'योग्य वेळी सगळं बोलेन, मी हिशोबाला चोख आहे'- एकनाथ शिंदे 

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत इतिहास घडवला आहे. पण जे काही राजकारण झालं ते खालच्या पातळीचे झाले. योग्य वेळी सगळं बोलेन, मी हिशोबाला चोख आहे. मी कोणाच्या अडग्यात जात नाही पण जर कोणी गेले तर त्याला सोडत नाही असा इशारा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. "साताऱ्यात तुम्ही इतिहास घडवला आहे. पूर्वी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. पण आता सातारा बदलला आहे. काम करणाऱ्या माणसाच्या मागे उभं राहण्याचा निर्णय तुम्ही घेतला आहे. शिवसेनेचा कार्यकर्ता दिलेला शब्द पाळणारा असतो. मी एकदा शब्द दिला की माघार नाही. कमिटमेंटका दुसरा नाम एकनाथ शिंदे आहे असं मी मस्करीत म्हणतो. राजकारणात समाजकारणात शब्दाशिवाय काही नाही. सत्ता येते, जाते, पदं येतात, जातात...पण नाव गेलं की परत येत नाही. ते कमवायला खूप वेळ लागतो. गमवायला वेळ लागत नाही. संपत्ती, पैसा किती कमावला यापेक्षा माणसं किती कमवली, प्रेम किती कमावलं हे महत्त्वाचं आहे. म्हणून बाळासाहेबांचे विचार, आनंद दिघे यांचे विचार घेऊन पुढे जात आहोत".

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे."

...Read More

Tags:
eknath shindeEknath Shinde Big SetbackMaharashtra Governmentएकनाथ शिंदें

