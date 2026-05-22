'हे थांबवा,' एकनाथ शिंदे संजय शिरसाट यांच्यावर भडकले, कडक शब्दांत दिली समज, 'असलं काही...'

Eknath Shinde Calls Sanjay Shirsat: सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खडे बोल सुनावलले आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी फोन करुन संजय शिरसाट यांना कडक शब्दांत झापलं आहे. संजय शिरसाट यांनी राष्ट्रवादीचे काही नेते आमच्या संपर्कात असल्याचं वक्तव केल्यावर एकनाथ शिंदे भडकले आहेत. महायुतीत मिठाचा खडा पडेल अशी वक्तव्य किंवा कृती करू नका अशा स्पष्ट शब्दात संजय शिरसाट यांना एकनाथ शिंदे यांनी दिली समज दिली आहे. संजय शिरसाट यांच्या वक्तव्यावर एकनाथ शिंदे प्रचंड नाराज असल्याची माहिती आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी फोन करून शिरसाट यांना समज देताना, महायुतीसंदर्भात करण्यात येत असलेली वक्तव्य थांबवा, महायुतीत फूट पडेल असे काही बोलू नका असं सांगितलं आहे. आपल्या तिन्ही मित्रपक्षांना एकत्र घेऊन सरकार चालवायचे आहे, त्यामुळे पुन्हा अशी वक्तव्ये करू नका असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. महायुती अभेद्य आहे, गालबोट लागेल असं वक्तव्य करु नका असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आमच्या संपर्कात असल्याचा दावा संजय शिरसाट यांनी केला होता. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी यासंदर्भात एकनाथ शिंदेंकडे तक्रार करणार असल्याचं म्हटलं होतं.
संजय शिरसाठ हे शिवसेना शिंदे गटाचे प्रवक्ते आहेत. महायुतीच्या समन्वय समितीचा मी एक सदस्य आहे. दर मंगळवारी आमची मिटींग होत असते. गेल्या वेळी झालेल्या मीटिंगमध्ये उदय सामंत यांच्यासमोर मी स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली होती. आमच्या पक्षाबद्दल संजय शिरसाट कसे काय बोलू शकतात तुम्ही त्याना आवरलं पाहिजे असं सांगितलं होतं. पण त्यानंतर देखील काल त्यांनी पुन्हा टीका केली त्यामुळे आम्ही आता एकनाथ शिंदेंकडे तक्रार करणार आहोत असं हसन मुश्रीफ यांनी म्हटलं होतं.
हसन मुश्रीफ यांनी तक्रार करणार असल्याचं सांगितल्यानंतर संजय शिरसाट यांनीही प्रतिक्रिया दिली होती. ते म्हणाले होते की, "काय वाईट बोललो मला तेच कळालं नाही. राष्ट्रवादीचे आमच्या संपर्कात आहेत म्हणजे काय, संपर्क एकमेकांशी नसावा का? तुम्ही संपर्काचा अर्थ पक्ष फुटतोय असं का घेता. पक्षांमध्ये अलबेल नाही असं तुम्हाला म्हणायचं का?".
"अनेक नेते एकमेकांच्या संपर्कात असतात. उबाठाचे नेते आमच्या संपर्कात आहेत. काँग्रेसचे नेते आमच्या संपर्कात आहेत, शरद पवारांचे नेते संपर्कात आहेत. संपर्कात असणं आणि पक्ष सोडून जाणं हे दोन्ही वेगवेगळे विषय आहेत. याचा चुकीचा अर्थ तुम्ही काढू नका, ज्याला कोणाला सोडून जायचं असेल तर जाईलच. आज-काल पक्ष बदलणं इतकंच सोयीस्कर झालं आहे. सकाळी माझ्याबरोबर होता दुपारी कुठे आणि संध्याकाळी कुठे याचं काही गणित लागत नाही. मी जे विधान केलं ते अनेक लोक आमच्या संपर्कात आहेत राष्ट्रवादीची सुद्धा संपर्कात आहेत, त्यात काही गैर बोलू असं मला वाटत नाही. त्यांना काय तक्रार करायचे ते करू द्या मी माझी भूमिका मांडली आहे", असं त्यांनी म्हटलं.