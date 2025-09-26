English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'माझी इज्जत घालवता...,' एकनाथ शिंदे DPDC बैठकीत अधिकाऱ्यांवर संतापले; 'कॅबिनेट बैठकीत भुजबळांनी मला...'

Eknath Shinde in DPDC Meeting: एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत अधिकाऱ्यांना चांगलंच झापलं आहे. कशाला माझी इज्जत घालवता अशा शब्दांत एकनाथ शिंदेंनी अधिकाऱ्यांना सुनावलं आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Sep 26, 2025, 06:47 PM IST
Eknath Shinde in DPDC Meeting: एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत अधिकाऱ्यांना चांगलंच झापलं आहे. कशाला माझी इज्जत घालवता अशा शब्दांत एकनाथ शिंदेंनी अधिकाऱ्यांना सुनावलं आहे. इतकंच नाही तर त्यांनी योग्य काम केलं नाही, तर निलंबित करण्याचा इशाराही दिला आहे. डोंगरे अधिकारी कोण आहे त्याला निलंबित करा, त्याला नाही केले तर तुम्हाला निलंबित करणार असंही ते यावेळी म्हणाले. ठाण्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यांनी अनेक विषयांवरुन प्रशासनाला धारेवर धरलं.

...तर तुम्हाला निलंबित करणार

"काम होत असताना ते चांगल्या दर्जाचे होत आहे की नाही हे पाहणे तुमची जबाबदारी आहे. जर ते झाले नाही तर तुमच्यावर कारवाई होणार," असं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं. तसंच कधीपर्यंत हा रस्ता होणार? असा प्रश्न विचारलं असता अधिकाऱ्याने मार्चपर्यंत असं उत्तर दिलं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे म्हणाले, "जर तुम्ही केले नाही तर कारवाई करणार. डोंगरे अधिकारी कोण आहे त्याला निलंबित करा, त्याला नाही केले तर तुम्हाला निलंबित करणार".

'तुम्ही कशाला माझी इज्जत घालवता'

"त्यादिवशी कॅबिनेट बैठकीत मला भुजबळ साहेब म्हणाले की हा रस्ता कृपया बनवा, तिथे पण मला उत्तर द्यावे लागले. हे डिपार्टमेंट कोणाकडे आहे तर माझ्याकडे, तुम्ही कशाला माझी इज्जत घालवता?," असा संताप त्यांनी बोलून दाखवला. 

 
भिवंडी येथील रस्त्याच्या कामामुळे एकनाथ शिंदे देखील जेरीस आले आहेत. कामं होत नसल्याने सगळ्याच लोकप्रतिनिधींनी तक्रार केली आहे. वाहतूक कोंडी होत असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे एकनाथ शिंदे देखील एमएसआरडीसीच्या कामकाजावर नाराज आहेत.

'आम्हा लोकप्रतिनिधींना भोगावं लागतं'

यावेळी प्रताप सरनाईक यांनी "आम्हा लोकप्रतिनिधींना भोगावं लागत आहे. घोडबंदर रोडला वाहतूक कोंडी होते. पालघऱला जाताना 4-5 तास वाहतूक कोंडी होते. 2 वर्षांचा मुलगा अॅम्ब्युलन्स अडकल्याने वाहतूक कोंडीत मृत होतो. मंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार, खासदारावंर आरोप होतात. असं होत असेल तर निलंबन केलं पाहिजे", असा संताप व्यक्त केला. 

धरणाच्या विषयावरुनही झापलं

एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत ठाणे शहराकरता स्वतंत्र धरणाच्या विषयावरुनही झापलं. जमीन अधिग्रहण करता पैसे दिलेत मग काम का थांबले? फटाफट कामे करा. काळू धरणाकरता आम्ही किती वर्षे प्रयत्न करत आहोत. मग काम का धीम्या गतीने सुरु आहे. टाईमबॅान्ड घेवून काम पुर्ण करा असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. 

याचवेळेस मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांनी सत्य परीस्थिती मांडली. पैसे दिल्याशिवाय जमिन अधिग्रहण केल्याशिवाय काहीही होणार नाही. बारवी धरणाचा आमचा अनुभव उराशी आहे. तर भाजपाचे आमदार संजय केळकर यांनी देखील यांवर नाराजी व्यक्त करत सलग बैठका घेतल्या पाहिजेत आणि हा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे असं म्हटलं. 

 

FAQ

1) ठाणे DPDC बैठक म्हणजे काय आणि ती का महत्त्वाची आहे?
उत्तर: ठाणे जिल्हा नियोजन व विकास समिती (DPDC) ही जिल्ह्यातील विकास योजनांसाठी निधी वाटप, प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठीची बैठक आहे. ही बैठक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी ठाणे येथील नियोजन भवना दालनात झाली. ही बैठक तब्बल आठ महिन्यांनंतर झाल्याने ती विशेष महत्त्वाची ठरली, ज्यात विकासकामांच्या प्रलंबनावर चर्चा झाली.

2) बैठकीत कोण उपस्थित होते आणि कोण अनुपस्थित होते?
उत्तर: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे, मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार नरेश म्हस्के, बाळ्या मामा म्हात्रे, किसन कथोरे, संजय केळकर यांसह विविध आमदार आणि अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, वनमंत्री गणेश नाईक आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली, जी ठाणे-नवी मुंबईतील राजकीय तणावाशी जोडली गेली.

3) बैठकीत कोणत्या मुख्य निर्णय घेण्यात आले?
उत्तर: २०२५-२६ साठी १,३०० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला, जो १,५०० कोटीपर्यंत वाढू शकतो (४२% वाढ). STEM (ठाणे पाणीपुरवठा संस्था) चे व्यवस्थापकीय संचालक संकेत घरत यांची तात्काळ उचलबांगडी करण्यात आली आणि त्यांच्या अनधिकृत नियुक्तीची चौकशीचे आदेश दिले गेले. BEST चे महाव्यवस्थापक म्हणून सुभाष उमराणीकर यांची नियुक्ती झाली. तसेच, वाहतूक कोंडीवर संतापातून डोंगरे नावाच्या अधिकाऱ्याचे जागेवर निलंबन करण्यात आले.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
eknath shinderoad workDPDC Meetingएकनाथ शिंदेजिल्हा नियोजन समिती बैठक

