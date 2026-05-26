/विधानपरिषदेवरुन शिंदेंची अमित शाहांसमोर नाराजी? प्रश्न विचारताच संताप; दिल्ली दरबारी सुटणार तिढा? हितेंद्र ठाकूर मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत?

Eknath Shinde Shivsena Vidhan Parishad Election: महायुतीमध्ये विधानपरिषद निवडणुकीवरुन जागावाटपाचा तिढा निर्माण झाला असून आता तो दिल्ली दरबारी सोडवला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान एकनाथ शिंदेंना पत्रकारांनी याबद्दल विचारलं असता ते संतापल्याचं पाहायला मिळालं.
Eknath Shinde Shivsena Vidhan Parishad Election: महायुतीमध्ये विधानपरिषद निवडणुकीवरुन जागावाटपाचा तिढा निर्माण झाला असून आता तो दिल्ली दरबारी सोडवला जाण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान एकनाथ शिंदेंनी दिल्लीत अमित शाहांची भेट घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या भेटीबाबत अतिशय गुप्तता पाळण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात आणखी एक मंत्रिपद मिळवण्यासाठी शिंदेंचे प्रयत्न असल्याचं बोललं जातंय. दरम्यान या भेटीत शिंदेंनी विधान परिषद जागावाटपाबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचीही माहिती आहे.
पत्रकारांनी विधान परिषद निवडणुकीसंदर्भात प्रश्न विचारला असता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काहीसे नाराज झाल्याचं दिसलं. मंत्रालयतायून बाहेर पडताना विधान परिषद निवडणुकांवर त्यांनी बोलणं टाळलं.
विधानपरिषदेच्या एकूण 17 जागांसाठी निवडणूक पार पडणार आहे. दरम्यान यातील 7 जागांवर शिंदेंच्या शिवसेनेनं दावा सांगितला आहे. तर भाजप देखील संख्याबळावर सर्वाधिक जागा लढवण्यावर ठाम आहे. दरम्यान हाच वाद दिल्ली दरबारी सोडवण्यासाठी शिंदे गेल्याची चर्चा होती, दरम्यान या जागावाटपावरून त्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचीही आता माहिती आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार उद्या दिल्ली दौऱ्यावर जाणार आहेत. यावेळी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहेत. कांदा निर्यात, शेतकरी प्रश्नासोबत विधानपरिषद जागांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
महायुतीत विधानपरिषद जागांवरून जोरदार रस्सीखेच सुरु आहे. ठाणे, नाशिक, संभाजीनगर, परभणीसह अनेक जागांवरून पेच निर्माण झाला असून शिंदे गटाची 7 जागांची मागणी असून भाजपचा 11 ते 12 जागांवर दावा आहे. विधानपरिषद जागावाटपाचा तिढा सोडवणंच दिल्ली बैठकीचं मुख्य अजेंडा असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
शिवसेनेकडून माजी आमदार रविंद्र फाटक यांना उमेदवारी दिली जाणार असल्याचं समजत आहे. महायुतीत ही जागा शिवसेनेच्या वाट्याला गेली असल्याची माहिती आहे. याच मतदारसंघातून रविंद्र फाटक मागील वेळीही आमदार झाले होते. भाजपनेही ही जागा आपल्या वाट्याला यावी म्हणून प्रयत्न सुरू केले आहेत.
बहुजन विकास आघाडीचे हितेंद्र ठाकूर एकनाथ शिंदेंची भेट घेण्याची शक्यता आहे. भेटीदरम्यान काय घडणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. बहुजन विकास आघाडीचे हितेंद्र ठाकूर यांनी मला आमदार होण्याची इच्छा नाही असं मत व्यक्त केलं आहे. हितेंद्र ठाकूर यांना मंत्रीपद मिळणार का ? हे पाहावं लागणार आहे. दरम्यान ते पक्ष विलीन कऱणार असल्याच्या चर्चांनाही उधाण आलं आहे.
रवींद्र फाटक यांनी विनीकरणाच्या आणि भेटीच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, "माझ्याकडे महापालिका निवडणुकीत वसई विरार आणि पालघरची जबाबदारी होती. मी पालघर जिल्ह्याचा संपर्कप्रमुख आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांच्या भेटीगाठी होत असतात. त्यामागे कोणताही राजकीय अर्थ लावू नये. विनीलीकरण हा मोठा विषय असल्याने त्याबद्दल मुख्य नेते एकनाथ शिंदेच बोलू शकतात".
निवडणुकीची अधिसूचना- 25 मे
अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख- 1 जून
उमेदवारी अर्जांची छाननी- 2 जून
अर्ज माघारीची मुदत- 4 जून
मतदान- 18 जून (स.8 ते दु.4)
मतमोजणी- 22 जून