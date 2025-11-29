English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 29, 2025, 10:09 PM IST
मुंबई-ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिवसेनाच मोठा भाऊ, एकनाथ शिंदेंचा मोठा दावा

Eknath Shinde : मुंबई-ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिवसेनाच मोठा भाऊ असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी झी 24 तासच्या टू द पॉइंट या मुलाखतीत केला आहे. महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची युती होणार आहे. पण ज्यांचे माजी नगरसेवक जास्त असतील तेवढ्या जागा त्या त्या पक्षाला मिळाल्याच पाहिजेत अशी शिवसेनेची भूमिका असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. मुंबईत शिवसेनेकडं 120 माजी नगरसेवक आहेत तर ठाण्यात जवळपास 90 माजी नगरसेवक असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे. 

राज्यात नागपूर, पुणे या महापालिकांमध्ये भाजपची ताकद जास्त आहे तिथं भाजप मोठा भाऊ असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्या न्यायानं मुंबई ठाण्यात शिवसेनाच महायुतीतला मोठा भाऊ असल्याचं शिंदे यांनी सांगितलं. नगरपरिषद निवडणुकीत भाजप-शिवसेना संघर्ष टीपेला पोहचलेला असताना मुंबई-ठाण्याच्या जागावाटपाचा मुद्दा पुढं करुन एकनाथ शिंदे यांनी नव्या संघर्षाला तोंड फोडलं आहे.

'कुणाच्याही मनोमिलनानं महायुतीला फरक पडत नाही'

कुणाचीही युती होवो मुंबई महायुतीच जिंकणार. ठाकरे बंधूंच्या युतीवर शिंदेंची रोखठोक भूमिका, कुणाच्याही मनोमिलनाने फरक पडत नाही. विकासाच्या मुद्यावर मुंबईची निवडणूक जिंकणार, कुणाची युती होवो किंवा मनोमिलन मुंबई महापालिकेची निवडणूक महायुतीच जिंकणार असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केला आहे. 

टू द पॉईंट मुलाखतीत एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या युतीवर भाष्य केलं. कुणाच्याही मनोमिलनानं महायुतीला फरक पडत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. विकासाच्या मुद्यावर मुंबईची निवडणूक जिंकणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय.

'...तर भाजपने देखील युतीधर्म पाळावा'

शिवसेना युतीधर्म पाळते त्यामुळं युतीधर्म भाजपनंही पाळावा असं एकनाथ शिंदेंनी निक्षून सांगितलंय. युतीधर्म पाळला नाहीतर संघर्ष होणारच असं सांगताना त्यांनी भविष्यातल्या संभाव्य संघर्षाचेही संकेत दिलेत. भाजपनं शिवसैनिकांना फोडल्यामुळं शिवसेना आक्रमक झाली होती त्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदेंनी थेट भाजपला सुनावलंय. 

संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस चर्चा

महायुतीतला तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न सध्या एकनाथ शिंदे करत आहेत. यासाठी एकनाथ शिंदेंनी फडणवीसांशी फोनवर चर्चा देखील केली आहे. लंका जाळण्याबाबतच्या वक्तव्यानंतर भाजप-शिवसेना संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीसांशी फोनवरुन चर्चा झाल्याची माहिती एकनाथ शिंदेंनी दिलीय. 

मुंबई–ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिवसेनाच ‘मोठा भाऊ’ का म्हणत आहेत?

एकनाथ शिंदेंच्या मते, मुंबईत शिवसेनेचे 120 माजी नगरसेवक, तर ठाण्यात सुमारे 90 माजी नगरसेवक आहेत. त्यामुळे जागावाटप करताना ज्यांच्या माजी नगरसेवकांची संख्या जास्त, त्या पक्षाचा वाटा जास्त असावा, असा शिवसेनेचा दावा आहे.

ठाकरे–राज यांच्या संभाव्य युतीचा महायुतीवर परिणाम होईल का?

शिंदेंनी स्पष्टपणे सांगितले की कुणाच्याही मनोमिलनानं महायुतीला काही फरक पडत नाही. त्यांच्यानुसार महापालिका निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यांवर लढवली जाणार असून मुंबई महापालिका महायुतीच जिंकेल, असा त्यांचा विश्वास आहे.

भाजप–शिवसेना युतीत तणाव का वाढला आहे?

जागावाटपाचा मुद्दा. नगरपरिषदांच्या निवडणुकांतील समोरासमोर लढती. शिवसैनिकांना फोडल्याचा आरोप (शिंदेंचा दावा). ‘लंका जाळू’ वक्तव्यामुळे निर्माण झालेला वाद.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

