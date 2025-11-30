English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
युतीधर्मावरून भाजप-शिवसेनेत जुंपली, संघर्ष वाढणार? शिंदेंनी सुनावले खडे बोल

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत महायुतीत युतीधर्म पाळला न गेल्यानं आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना सुरू आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 30, 2025, 08:30 PM IST
Eknath Shinde  : स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत महायुतीत युतीधर्म पाळला न गेल्यानं आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना सुरूय, दरम्यान याच मुद्द्यावरून झी 24 तासच्या टू द पॉईंट कार्यक्रमातून एकनाथ शिंदे यांनी भाजपला ठणकावलं आहे. शिवसेनाप्रमाणे भाजपनंही युतीधर्माचं पालन करावं असा थेट इशारा त्यांनी भाजपला दिला आहे. तर शिंदेंच्या इशाऱ्यानंतर भाजपनं देखील प्रत्युत्तर दिलं आहे. पाहुयात यासंदर्भातला आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट

महायुतीत युतीधर्मावरून वादाचा भडका उडाला आहे. झी 24 तासच्या दू द पॉईंट मुलाखतीमधून एकनाथ शिंदेंनी युतीवरून भाजपला सुनावलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत अनेक ठिकाणी युतीधर्म पाळला गेला नसल्यानं एकनाथ शिंदेंनी भाजपला धारेवर धरलंय, शिवसेना युतीधर्म पाळते त्यामुळे भाजपनंही त्याचं पालन करावं असं म्हणत एकनाथ शिंदेंनी भाजपला खडेबोल सुनावले आहेत. एकनाथ शिंदेंच्या या विधानानंतर भाजप-शिवसेनेत पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. कारण शिंदेंच्या विधानानंतर भाजप नेत्यांनीही मैदानात उतरत एकनाथ शिंदेंना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

'दोन पक्षात स्पर्धा असल्यामुळे मतभेत होतात'

भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी देखील एकनाथ शिंदेंच्या युतीधर्माच्या विधानावर भाष्य केलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांना वाव मिळावा म्हणून एकमेकांविरोधात निवडणुका लढवल्या जातात, मात्र या निवडणुकीत असलेले मतभेद म्हणजे मनभेद नाहीत अशी प्रतिक्रिया साटम यांनी दिलीय.

नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत अनेक ठिकाणी भाजप आणि शिवसेनेचे नेते आमनेसामने आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षातील दिग्गज नेते आपल्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मैदानात उतरले आहेत. पालघरमध्ये तर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांमध्ये वार-पलटवार पाहायला मिळाला . दरम्यान यावरही एकनाथ शिंदेंनी टू द पॉईंट कार्यक्रमात रोखठोक भाष्य केलं. पालघरमधील टीका-टीप्पणीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना फोन करून चर्चा केल्याचं एकनाथ शिंदेंनी म्हटलंय.

मागील काही दिवसांपासून महायुतीमधील वाद चव्हाट्यावर आला आहे. खासकरून भाजप आणि शिवसेनेमध्ये वादाची ठिणगी पडलीय. याच सर्व मुद्द्यांवर एकनाथ शिंदेंनी झी 24 तासच्या दू द पॉईंट मुलाखतीमधून रोखठोक भूमिका मांडलीय. युतीधर्मावरून एकनाथ शिंदेंनी भाजपला सुनावल्यानंतर भाजप-शिवसेनेतला वाद आणखीन वाढण्याची चिन्ह आहेत.

FAQ

1. महायुतीत युतीधर्माचा वाद नेमका कशामुळे सुरू झाला?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप दोन्हीकडून काही ठिकाणी युतीधर्म पाळला गेला नाही. काही नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये दोन्ही पक्षांचे उमेदवार एकमेकांविरोधात उभे राहिल्याने वादाची ठिणगी पडली.

2. एकनाथ शिंदेंनी भाजपवर नेमका कोणता आरोप केला?

झी 24 तासच्या ‘टू द पॉईंट’ मुलाखतीत बोलताना शिंदेंनी सांगितले की, “शिवसेना युतीधर्म पाळते, त्यामुळे भाजपनंही तो पाळला पाहिजे.” त्यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपला इशारा देत युतीत नियमपालन करावे असे सांगितले.

3. शिंदेंच्या वक्तव्यावर भाजपची प्रतिक्रिया काय होती?

मुंबई भाजपाध्यक्ष अमित साटम यांनी उत्तर देताना म्हटले की, स्थानिक निवडणुकांमध्ये कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी म्हणून स्पर्धा होते. हे मतभेद असले तरी मनभेद नाहीत. भाजपने वाद वाढवण्याऐवजी परिस्थिती सौम्य दाखवण्याचा प्रयत्न केला.

