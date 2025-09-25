English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मदत करताना त्याची जाहिरातबाजी करू नये'; राज ठाकरेंनी कोणाला सुनावले?

एकनाथ शिंदेंच्या जाहिरातबाजीवरून ठाकरेंच्या शिवसेनेनं देखील शिंदेंवर टीकास्त्र डागलंय. फोटो काय बघता गाडीत किती मदत आहे बघा असं म्हणत शिंदेंनी पलटवार केलाय. तर उद्धव ठाकरेंनी देखील एका वाक्यात एकनाथ शिंदेंचा समाचार घेतलाय. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 25, 2025, 09:38 PM IST
'मदत करताना त्याची जाहिरातबाजी करू नये'; राज ठाकरेंनी कोणाला सुनावले?

एकनाथ शिंदेंनी धाराशिवचा दौरा करत पूरग्रस्तांना मदत केलीय. दरम्यान मदत करताना केलेल्या जाहिरातीवरून वाद निर्माण झालाय. दोन्ही ठाकरे बंधूंनी शिंदेंच्या जाहिरातीवरून टीका केलीय तर शिंदेंनी देखील जोरदार पलटवार करत प्रत्युत्तर दिलंय.

मराठवाडा, सोलापुरात झालेल्या कोसळधारेमुळे शेतक-यांचं आतोनात नुकसान झालंय. राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित शेतक-यांना तातडीची मदत करण्याची मागणी केलीय. शेतक-यांना मदत करताना केलेल्या जाहिरातीवरून राज ठाकरेंनी चांगलंच सुनावलंय. धाराशिवमध्ये एकनाथ शिंदेंनी पूरग्रस्तांना मदत केली. दरम्यान या मदतीच्या सामानावर असलेल्या जाहिरातीवरून चांगलाच वाद निर्माण झालाय. (eknath shinde help kit dharashiv marathwada flood Criticism of advertising Raj Thackeray Uddhav Thackeray)

जाहिरातीवरून राज
ठाकरेंनी सुनावलं!

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे
शेतक-यांचं मोठं नुकसान झालंय

सरकारनं शेतक-यांना एकरी
किमान 30 हजार रूपये मदत
करावी

शेतक-यांकडे कर्जासाठी तगादा
लावणा-या बँकांना सरकारने
समज द्यावी

सरकारने बांधावर जाऊन
शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे हे
सरकारचं कामच आहे

मात्र, मदत करताना त्याची
जाहिरातबाजी करू नये, राज
ठाकरेंनी ठणकावलंय

हेसुद्धा वाचा - 'सरसकट कर्जमाफी करा अन्यथा शिवसेना शेतक-यांसोबत...'; उद्धव ठाकरेंचा सरकारला इशारा

राज ठाकरेंनी जाहिरातबाजीवरून ठणकावल्यानंतर आशिष शेलारांनी राज ठाकरेंना टोला लगावलाय. त्यांच्या सूचना स्वागतार्ह आहेत. मात्र त्या सूचनांचं पालन स्वत:लाही लागू होतात. असा टोला शेलारांनी लगावलाय. तर फोटो लावून मदत होत नाही, ती प्रसिद्धी असते असा पलटवार संजय राऊतांनी केलाय. 

मराठवाडा, सोलापूरमध्ये महापूर आलाय. शेतक-यांच्या अश्रूंचा बांध फुटलाय आणि दुसरीकडे मदतीवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. दोन्ही ठाकरे बंधूंनी मदत करताना केलेल्या जाहिरातीवरून शिंदेंवर टीका केलीय. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदेंकडून देखील जोरदार पलटवार केलाय.

FAQ

1. एकनाथ शिंदे यांनी धाराशिव दौरा कधी केला आणि काय केले?
एकनाथ शिंदे यांनी धाराशिव (औरंगाबाद) मधील पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला. त्यांनी शेतकऱ्यांना भेटून मदत केली, पण मदतीच्या सामानावर जाहिराती लावल्यामुळे वाद निर्माण झाला. शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी ते बांधावर गेले.

2. उद्धव ठाकरेंनी मराठवाडा दौर्‍यात काय मागणी केली?
उद्धव ठाकरेंनी लातूर आणि धाराशिव दौर्‍यात शेतकऱ्यांना भेटून सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली. ते म्हणाले, "पंचांग पाहून मदत करणार का? हेक्टरी ५०,००० रुपयांची मदत करा, अन्यथा शिवसेना रस्त्यावर उतरेल." शेतकऱ्यांना बँक नोटिसा शिवसेना शाखेत देण्याचे सांगितले.

3. राज ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे यांच्या जाहिरातीवर काय टीका केली?
राज ठाकरेंनी शेतकऱ्यांना मदत करताना जाहिरातबाजी करू नये असे ठणकावले. ते म्हणाले, "सरकारनं बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे हे काम आहे, पण जाहिराती लावू नका." मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तातडीची मदत मागितली.

 

Neha Choudhary

