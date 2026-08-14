1800 आमदार फोडले, 115 लोकांना मंत्रीपदं, अन् 16 वेळा...; एकनाथ शिंदेंनी सगळंच सांगून टाकलं, म्हणाले 'NDA ला...'

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गळाभेट घेणं म्हणजे परराष्ट्र धोरण नाही अशा शब्दांत मोदींच्या परराष्ट्र धोरणांची खिल्ली उडवली आहे. नरेंद्र मोदींचं परराष्ट्र धोरण कसं आहे, हे दाखवून देत असल्याचे सांगत राहुल गांधीनी संदीप दीक्षित यांची गळाभेट घेतली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर टीका करताना दुर्देवाने विरोधी पक्षाला सरकराचं काम, देशाची प्रगती पाहावत नाही असं म्हटलं आहे. विरोधी पक्षनेते मिमिक्री करुन लागले, तर त्यांना मिमिक्री आर्टिस्ट म्हणायचं का? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.
"मोदी 2014 ला पंतप्रधान झाले त्यानंतर देशाचा जगभरात नावलौकिक वाढला आहे. आपला देश आर्थिक महासत्तेकडे चालला आहे याचा अभिमान सर्वांना असला पाहिजे. दुर्देवाने विरोधी पक्षाला सरकारचं काम, देशाची प्रगती पाहावत नाही. ते त्यांची टिंगल, मिमिक्री, आरोप करतात. मोदींनी जगभरातील देशांसोबत चांगले संबंध ठेवले, त्यामुळे 34-35 देशांनी पुरस्कारही दिल. त्यांना सर्वोच्च पुरस्कार देणं हा देशाचा अभिमान आहे. पण त्यांना ही पोटदुखी आहे," असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
"जगभरात तेलाची टंचाई होती तेव्हा मोदींचे चांगले संबंध असल्याने कुठलाही त्रास झाला नाही याचीही नोंद घ्यावी लागेल. भारताता डंका अभिमानाने वाजवला जात आहे. भारत 2047 पर्यंत विकसित होण्याचा संकल्पा आहे तो पाहावत नाही. विरोधी पक्षनेत्यांनी जंतर मंतरच्या आंदोलनावेली मोदींच्या निवासस्थानावर आंदोलन केलं. मनात घातपात करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता तर मिमिक्री करु लागले आहेत. विरोधी पक्षनेते मिमिक्री करु लागले तर मिमिक्री आर्टिस्ट म्हणायचं का?," असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
Eknath Shinde Live । नंदनवन निवासस्थान, मुंबई पत्रकारांशी संवाद-लाईव्ह https://t.co/TaFqmkL5o4— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) August 14, 2026
"देशाचे पंतप्रधान, गृहमंत्री यांची संसदेच्या आवारात माकडं नेण, टिंगलं कऱणं ही कुठली लोकशाही आहे. त्यांना अमित शाहांशी चर्चा करायची होती. उत्तर द्यायला तयार आहे सांगितलं, पण हे पळपुटे लोक आहेत. चर्चा केली तर पितळ उघड पडेल याची त्यांना भीती आहे. 2014 पूर्वीचा भारत देशाने पाहिला आहे. यामुळे उत्तर ऐकून शकणार नाहीत. अमित शाहांनी काँग्रेसचा काळा इतिहास काढला असता आणि उघडं पाडलं असतं अशी भीती होती म्हणून पळून गेले," असा दावा त्यांनी केला.
"एनडीएवर आरोप करणाऱ्यांनी काँग्रेस सत्तेवर असतानाचा त्यांचा काळा इतिहास तपासावा. 1967 ते 1971 या चार वर्षात 45 सरकारं त्यांनी पाडली. 16 वेळा राष्ट्रपती शासन लावलं. 1800 आमदार फोडले. त्यातील 115 लोकांना मंत्रीपदं दिली आहेत. त्यामुळे एनडीएवर जे आरोप करत आहेत त्यांनी आधी स्वत:कडे पाहायला हवं. आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून हे धंदे काँग्रेस करत आहे. काँग्रेसन लोकशाहीचा मुडदा पाडला आहे, अनेकदा खून केला आहे. म्हणून त्यांना देशाला पुढे नेत आहेत ती प्रगती पाहावत नाही. त्यांनी आत्मचिंतन करावं. त्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगड फेकू नये," अशा शब्दांत शिंदेंनी सुनावलं ाहे.