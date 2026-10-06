उद्धव ठाकरेंच्या त्या एका चुकीमुळे पक्ष आणि चिन्ह जाणार? शिंदेंच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात मांडला मुद्दा, 'त्यांनी राजीनामा देत...'

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सुनवाणीदरम्यान एकनाथ शिंदेंच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात आज युक्तिवाद करण्यात आला. ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद करताना उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीआधीच राजीनामा दिल्याचा मुद्दा मांडला. ठाकरे बहुमत चाचणी करू शकले नाही, त्या अगोदर त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे राज्यपालांना एकनाथ शिंदेना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण द्यावे लागल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला. हा मुद्दा एकनाथ शिंदेंच्या जमेची बाजू ठरु शकते. याआधीही अनेकदा हा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 29 जून 2022 रोजी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वीच आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेतील आमदारांनी बंड केले आणि ते गुवाहाटीला गेले, ज्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने बहुमत चाचणी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतर, बहुमत नाही हे लक्षात घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्ह द्वारे आपल्या पदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. नंतरच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले होते की, जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता आणि बहुमत चाचणीत ते पराभूत झाले होते, तर वेगळी परिस्थिती असती; परंतु राजीनामा दिल्यामुळे न्यायालय जुने सरकार पुन्हा बहाल करू शकत नाही.
2023 च्या सुनावणीत हरिश साळवे यांनीही हा मुद्दा मांडला होता. यानंतर कपिल सिब्बल यांनी यामागील कारण सांगितलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने अपात्र आमदारांवर कारवाई करण्यास 12 दिवसांची स्थगिती दिली होती. त्यामुळे 27 जून 2022 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आपत्रतेची कारवाई थांबली गेली. त्यामुळे या अपात्र आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होत नाही आणि राज्यापालांचे निर्णय, यामुळेच पुढे काय होणार, हे माहिती असल्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, असेही सिब्बल यांनी सांगितले होते.