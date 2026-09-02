'बाळासाहेबांच्या मृत्यूनंतर अचानक...', शिदेंच्या दाव्यानंतर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीला नवं वळण?, म्हणाले 'त्या दिवशी सुभाष देसाई...'

बाळासाहेबांनी स्वीकारलेली घटना त्यांच्या मृत्यूनंतर अचानक बदलण्यात आली. या बदलानुसार सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्यात आले असा युक्तिवाद एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज कौल यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला आहे. बाळासाहेब ह्यात असताना प्रमुख पदासाठी निवडणूक झाल्या होत्या असंही यावेळी सांगण्यात आलं. पक्षाची घटना लोकशाही तत्त्वांवर आधारित आहे, हे प्रत्येक पक्षाने निश्चित केले पाहिजे, असे आयोग सांगतो असंही यावेळी त्यांनी अधोरेखित केलं.
विधिमंडळ पक्षाकडे पाहिले जाऊ शकत नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. सुभाष देसाई म्हणतात की, चिन्ह आदेशानुसार, राजकीय पक्षाला चिन्ह मिळवण्यासाठी जागा आणि मिळालेली मते हे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यात म्हटले आहे की, परिच्छेद १५ अंतर्गत ही एक समर्पक चाचणी आहे. सुभाष देसाई प्रकरणातील संपूर्ण चर्चा ही व्हिपची नियुक्ती कोण करते या संदर्भात होती. त्या संदर्भात, सुभाष देसाई म्हणाले की तुम्ही विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष यांना एकच समजू शकत नाही. सीबीने मतांचे, विधिमंडळातील बहुमताचे महत्त्व ओळखले होते... हे पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आणि रद्द करण्यात आले, असे म्हणणे चुकीचे वाचन आहे. ज्या दिवशी निवडणूक आयोगाचा आदेश आला, त्या दिवशी सुभाष देसाई प्रकरणात कोणताही निकाल लागलेला नव्हता. निवडणूक आयोगाने घटनापीठाच्या निकालाचे उल्लंघन केले असे नाही असा दावा कौल यांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना त्यांच्या घटनांची अधिकृत नोंद सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, 1999 ची घटना आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर, पक्षाने त्या रचनेत मूलभूत बदल केले असा दावा यावेळी करण्यात आला.
आता असा एक चुकीचा युक्तिवाद केला जात आहे की, 'पक्षप्रमुख' हे पद केवळ 2018 च्या घटनेनुसार अस्तित्वात आले आणि त्या पदाशी संबंधित अधिकारांची सर्वांना कल्पना होती. ते चुकीचे आहे. ज्यांनी पक्षाची स्थापना केली आणि तो उभा केला, त्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दलच्या आदरभावनेपोटी 2013 मध्ये 'शिवसेनाप्रमुख' हे पद फ्रिज करण्यात आले होते. त्यानंतर 'पक्षप्रमुख' हे पद आणले गेले असंही यावेळी सांगण्यात आलं.
बाळासाहेब हयात असताना प्रमुख पदासाठी निवडणूक झाल्या होत्या. अध्यक्षच प्रमुख असतील असं आयोगाला सांगितलं होतं. प्रत्येक प्रमुख पदासाठी निवडणूक होईल असं आयोगाने सांगितलं होतं. शिवसेनेचं शिष्टमंडळ वेळोवेळी आयोगाकडे गेलं होतं असं नीरज कौल यांनी सांगितलं आहे.