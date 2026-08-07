शिंदे आणि मोदींमध्ये तब्बल एक तास चर्चा! ठाकरेंच्या शिवसेनेतून आलेल्या 6 खासदारांचा उल्लेख, म्हणाले 'त्यांची...'

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. संसदेतील पंतप्रधान कार्यालयात जवळपास एक तास दोघांमध्ये बैठक सुरु होती. एकनाथ शिंदे तातडीने नरेंद्र मोदींच्या भेटीसाठी महाराष्ट्रातून दिल्लीसाठी रवाना झाले होते. नरेंद्र मोदींनी याआधी एनडीएच्या सर्व खासदारांची भेट घेत 'ब्रेकफास्ट पे चर्चा' केली. नरेंद्र मोदी यांनी एनडीएतील घटक पक्षांच्या सुमारे 45 खासदारांशी संवाद साधत संसदेचे कामकाज सुरळीत चालण्यावर भर दिला. संसद ही लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर असून तिचे कामकाज कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच प्रवेश करणारे सहा खासदारही होते.
एकनाथ शिंदे यांनी नरेंद्र मोदींच्या भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, "आज सदिच्छा भेट होती. संसदेचं कामकाज सुरु असतं तेव्हा खासदारांना भेटण्यासाठी मी येत असतो. पंतप्रधानांनी भेटीची वेळ दिली होती. आज त्यांचीही भेट घेतली. महाराष्ट्राचा विकास, पाऊस यासंदर्भातील चर्चा सुरु होती".
शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या नव्या खासदारांनीही मोदींची भेट घेतल्याबद्दल विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "मला आनंद आहे की, एनडीएचे शिवसेनेचे खासदार, जे नवे लोक आले आहेत त्यांना मोदींनी चहासाठी बोलावलं होतं. याचा सर्वांना आनंद आहे. पंतप्रधानांची भेट झाली तेव्हा त्यांना याचा उल्लेख केला. त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामं यासंदर्भातही चर्चा झाली. यामुळे फायदा होईल. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार विकासासाठी खासदारांच्या पाठीशी आहे".
मोहन भागवातांनी जेन झीशी संवाद साधल्यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले, "तरुण देशाचं भविष्य आहेत. मोदीही तरुणांशी संवाद साधत आहेत. तेही आम्ही पाहत आहोत. हीदेखील चांगली बाब आहे. मोदींनी नेहमी तरुणांना महत्त्व दिलं आहे. याआधी त्यांच्यासाठी शिक्षण क्षेत्र, स्टार्टअप, स्किल यात तरुणांसाठी मोठं काम केलं आहे. मोहन भागवत जे बोलत आहेत ते बरोबर आहे. मोदीही त्यांच्याशी थेट संवाद साधत आहेत ते सर्वांसाठी महत्त्वाचं आहे. युवा भारताची शक्ती आहे. विकसित भारत 2047 यात तरुणांचा मोठा सहभाग असेल".
"सभागृह सुरु असून, कामकाज चाललं पाहिजे. तरुणांच्या मागणीनंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. आंदोनलकर्ते तरुण आता आपल्या कामात व्यग्र आहेत. पण विरोधक संसदेचं कामकाज सुरु असतानाही चर्चा करत नाही. सरकार तरुणांसोबत आहेत. त्यांचा मान राखत राजीनामा दिला आहे. पण विरोधकांना फक्त राजकारण करायचं आहे. सर्वांनी मिळून देशाला पुढे नेलं पाहिजे आणि संसेदत म्हणणं मांडलं पाहिजे," असं मत त्यांनी मांडलं आहे.