एकनाथ शिंदेंकडून सचिन अहिरऐवजी, सचिन तेंडुलकर उल्लेख; पत्रकार परिषदेत पिकला हशा; नंतर सावरत म्हणाले 'ते पण...'

सचिन अहिर यांना उपसभापतीपदाची उमेदवारी दिल्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी त्यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या विकासकामांचा पाढा वाचताना, शिव्या देणारी ठाकरेंची शिव्यासेना महाराष्ट्र दौरा करुन आल्याचा टोला लगावला. दरम्यान पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीलाच एकनाथ शिंदेंकडून एक चूक झाली ज्यानंतर पत्रकार परिषदेत एकच हशा पिकला. एकनाथ शिंदे यांनी सचिन अहिर यांचा सचिन तेंडुलकर असा उल्लेख केला. मात्र यानंतर त्यांनी सावरत सचिन अहिर यांनीदेखील षटकार ठोकला असल्याचं म्हटलं.
आज आमदार सचिन तेंडुलकर असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आणि एकच हशा पिकला. त्यांनाही पक्षात आणणार का? असं विचारलं असता ते म्हणाले की, "त्यांनीही (सचिन अहिर) षटकार ठोकला आहे. कारण 6 खासदारांनी गेल्या आठवड्यात षटकार ठोकले. काही लोक त्या 6 मतदारसंघात जाऊन आले. सचिन अहिर यांनी षटकार मारुन त्यांचं स्वागत केलं. चौकार, षटकार सुरुच राहतील आणि समोरची एक एक विकेट पडत राहील".
"सचिन अहिर यांनी आज उपसभापतीपदासाठी महायुतीकडून फॉर्म भरला आहे. महायुती दोन्ही सभागृहात बहुमतात आहे. त्यामुळे उपसभापती म्हणून उद्या त्यांची निवड होईल. फक्त मुंबईच नाही तर महाराष्ट्रात उपसभापती म्हणून न्याय देण्यासाठी काम करतील. ते आल्यामुळे शिवसेनेचे ताकद मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, कामगार क्षेत्रात वाढेल. शिवसेना कार्यकर्त्यांचा पक्ष असून, मीदेखील मुख्यमंत्री असताना कार्यकर्ता म्हणूनच काम केलं. अशा पक्षात त्यांना सोबत काम करण्याचा निर्णय घेतला. टीम म्हणून काम करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. मी मनापासून त्यांचं स्वागत करतो," असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
2022 ला देखील ज्यावेळी बाळासाहेबांच्या विचारांची शिवसेना पुढे नेण्याचं ठरवलं होतं. 30 जून 2022 ला माझा शपथविधी झाला होता आणि आजही तीच तारीख असून योगायोग आहे असं त्यांनी सांगितलं. आम्ही तोडकाम करत नाही तर जोडकाम करतो. काही लोक तुडवायला आले आहेत. आम्ही शिवसेना वाढवायला आलो आहोत. आमची सरळ माफक भूमिका आहे. सकारात्मक आणि प्रॅक्टिकल राहणं ही सुरुवातपासून भूमिका आहे. आमची अजेंडा खुर्ची नाही, तर तिथे बसवणाऱ्यांचे प्रश्न सोडवणं आहे असं ते म्हणाले.
विधानसभा निवडणुकीसाठी 3 वर्षं शिल्लक असताना आताच ते उमेदवार असतील का हे सांगू शकत नाही. आम्ही मतदारसंघ डोळ्यासमोर ठेवून काम करत नाही. वेळ येईल त्याप्रमाणे निर्णय होईल असं एकनाथ शिंदेंनी स्पष्ट केलं. जाणाऱ्यांना शिव्या देणारी शिव्यासेना फिरून आली आहे. सचिन अहिर यांनी त्यांचं स्वागत केलं आहे असा टोला त्यांनी लगावला.