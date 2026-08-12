'...तेव्हा संजय राऊतांनी रश्मी ठाकरेंना शिव्या दिल्या होत्या', खळबळजनक आरोप; 'राऊतांना व्हायचं होतं मुख्यमंत्री'

शिवसेना नाव आणि पक्ष चिन्हासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरु असून मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे ठाणे मतदारसंघाचे खासदार नरेश म्हसे आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते तथा खासदार संजय राऊत आमने-सामने आले. या दोघांमध्ये त्यावेळी फारशी शाब्दिक देवाण-घेवाण झाली नसली तरी आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नरेश म्हस्के यांनी संजय राऊत यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. "संजय राऊतांना राज्यसभेचं तिकीट मिळत नव्हतं तेव्हा संजय राऊतांनी रश्मी ठाकरे यांना शिव्या दिल्या होत्या. हे सर्व शिवसेनेला माहीत आहे," असं नरेश म्हस्के म्हणाले आहेत.
"उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी विरोध करा यासाठी पवईतील एका हॅाटेलमध्ये संजय राऊतांनी भेट घेतली होती. एकनाथ शिंदेंसोबत जाणार मी पहिला आहे. त्यानंतर मी कधी 'मातोश्री'वर गेलो नाही. त्यानंतर मला 'वर्षा'वर पण बोलवले होते. पक्षाला एकनाथ शिंदे यांची गरज आहे असं मी राऊतांना म्हणालो होतो. उद्धव ठाकरेंनी नरेश म्हस्केला विधान परिषदेचं तिकीट दिलं नाही असं तुम्ही मला म्हणता,कसल्या गप्पा मारताय?" असं नरेश म्हस्के राऊतांनी केलेल्या विधानावर भाष्य करताना म्हणाले.
पुढे म्हस्केंनी, "आमची मुठ्ठी तुम्ही बंद राहू द्या. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यावर तुम्ही मला रोज फोन करून काय काय बोलत होता हे कॉल रेकॉर्डिंग जाहीर करा. संजय राऊत हे फेकूचंद आहेत. त्यांनी आत्तापर्यंत कितीवेळा गौप्यस्फोट केलाय? त्यांना भोंगा म्हणायला सुरुवात मी केली म्हणून माझ्यावर त्यांचा राग आहे," असंही म्हटलंय. "मी एकनाथ शिंदे विरोधात लिहिलेलं एक ही पत्र दाखवलं तर मी राजीनामा देईन आणि नाही दाखवलं तर संजय राऊतांनी राजीनामा द्यावा," असंही म्हस्के म्हणालेत.
मुख्यमंत्री होण्याची राऊतांची इच्छा होती असा दावाही म्हस्केंनी केला आहे. "पवईतील हॅाटेलमध्ये एक बैठक घेतली. राऊतांनी मुख्यमंत्री पदासाठी नाव पुढे केलं होते. राऊतांचे प्रेम बेगडी आहे. तुम्हीच पक्षाचं वाटोळं केले. काँग्रेस सोबत नेण्यास तुम्ही भाग पाडलं. शिवसैनिकांच्या शिव्या शाप तुम्हाला भोगावे लागेल. मुख्यमंत्रीपदाची माळ स्वतःच्या गळ्यात येईल या स्वार्थाने संजय राऊत यांनी काम केले. पक्ष हातात घेण्याची इच्छा राऊतांची होती," असा आरोप म्हस्केंनी केलाय.