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'...तेव्हा संजय राऊतांनी रश्मी ठाकरेंना शिव्या दिल्या होत्या', खळबळजनक आरोप; 'राऊतांना व्हायचं होतं मुख्यमंत्री'

उद्धव ठाकरेंची पत्नी रश्मी ठाकरेंचं नाव घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या खासदाराने एक अत्यंत गंभीर आरोप केलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 12, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:00 PM IST
'...तेव्हा संजय राऊतांनी रश्मी ठाकरेंना शिव्या दिल्या होत्या', खळबळजनक आरोप; 'राऊतांना व्हायचं होतं मुख्यमंत्री'
Image Credit: राऊतांवर निशाणा साधताना केले गंभीर आरोप (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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