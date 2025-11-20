English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ठाकरेंची 'त्या' पदावर नियुक्ती केल्याने शिंदे फडणवीसांवर नाराज; शाहांना म्हणाले, 'आमची शिवसेना...'

Eknath Shinde Objection To Fadnavis Government Decision: याच महिन्यात फडणवीस सरकारने घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयावरुन शिंदेंनी थेट शाहांकडे केली तक्रार

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 20, 2025, 08:30 AM IST
ठाकरेंची 'त्या' पदावर नियुक्ती केल्याने शिंदे फडणवीसांवर नाराज; शाहांना म्हणाले, 'आमची शिवसेना...'
दिल्लीपर्यंत पोहोचलं हे प्रकरण (फोटो प्रातिनिधिक)

Eknath Shinde Objection To Fadnavis Government Decision: राज्यातील नाराजीनाट्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी दिल्ली गाठली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन शिंदेंनी जाणीवपूर्वकपणे खासगी हेतूसाठी भाजपाचे काही नेते महायुतीमध्ये खडा पडेल असं वागत असल्याची तक्रार केली. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीमधील मित्रपक्षांचा संघर्ष योग्य नसल्याचं शिंदेंनी अमित शाहांबरोबर 50 मिनिटं झालेल्या चर्चेदरम्यान अधोरेखित केलं. विशेष म्हणजे या भेटीदरम्यान इतर मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. या चर्चेत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा संदर्भ असलेल्या एका समितीवरील नियुक्तीवरुन शिंदेंनी नाराजी व्यक्त केल्याचं समोर आलं आहे.

ठाकरेंसंदर्भातील तो निर्णय शिंदेंना खटकला

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या अध्यक्षपदी उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याबद्दल शिंदे नाराज आहेत. आमची शिवसेना ही अधिकृत असताना ठाकरे यांना अध्यक्षपद देण्यात आल्याबद्दल शिंदे यांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला हा निर्णय शिवसेनेला (शिंदे) पसंत पडलेला नाही. अध्यक्षपदी ठाकरे यांच्याऐवजी अन्य कोणाची नियुक्ती केली असती तर योग्य घडले असते, असेही शिंदे यांनी दिल्लीच्या निदर्शनास आणून दिल्याचं सूत्रांनी म्हटलं आहे.

ही नियुक्ती चर्चेत का?

महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक सार्वजनिक न्यासाची (ट्रस्ट) पुनर्रचना केली. या पुनर्रचनेमध्ये उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.  आदित्य ठाकरे यांचीही या न्यासात सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतला असून, मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर याकडे राजकीय सन्मानाबरोबर स्थानिक राजकारणामधील राजकीय खेळू म्हणून पाहिले जात आहे.

नक्की वाचा >> ना फडणवीस, ना अजित पवार, ना बावनकुळे शिंदेंनी शाहांकडे केली 'या' नेत्याची तक्रार; 'पैसे देऊन...'

पूर्वीही उद्धव ठाकरे हे या स्मारक न्यासाचे अध्यक्ष होते. आता त्यांना पुन्हा हे पद देण्यात आले आहे. हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातोय कारण शिंदे-फडणवीस सरकारने विरोधी पक्षनेत्याला उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांच्या स्मारकाशी संबंधित महत्त्वाचे पद दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. सध्या उद्धव ठाकरे हे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पक्षप्रमुख (अध्यक्ष) आहेत.

या नियुक्तीसंदर्भात पत्रकारांसमोर काय म्हणालेले शिंदे?

17 नोव्हेंबर रोजी म्हणजेच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतिदिनी शिंदेंनी पत्रकारांशी संवाद साधला होता. त्यावेळी बाळासाहेबांच्या स्मारकाच्या समितीत शिंदेसेनेचे सदस्य नसल्याचा उल्लेख करत प्रश्न विचारलेला. या प्रश्नावर एकनाथ शिंदेंनी, "मला यात राजकारण आणायचं नाही. बाळासाहेब ठाकरे हे आमच्यासाठी राजकारणाचा विषय नाही तर आस्मितेचा आणि श्रद्धेचा विषय आहे. ज्यांना राजकारण करायचं आहे ते करतात. माझ्या विभागाच्या आत हे काम येतं आणि मी रोज त्यांचा आढावा घेतो," असं उत्तर दिलं होतं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

