एकनाथ शिंदेंच्या अचानक दिल्ली दौऱ्यामागील कारण काय? खरं कारण आलं समोर, 'उद्यापासून ठाकरेंच्या...'

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुन्हा एकदा दिल्ली दौऱ्यावर गेले असून यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. एकनाथ शिदें यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीलाही गैरहजर होते. एकनाथ शिंदेंच्या अचानक दिल्ली दौऱ्यामुळे चर्चांना उधाण आलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीत महत्त्वाच्या नेत्यांसोबत बैठक होणार आहे.. ऑपरेशन टायगर, कॅबिनेट विस्तार, आणि सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या या दौ-याला महत्त्व आहे.
एकनाथ शिंदे यांचे दिल्लीत जाण्याचं कारण समोर आलं आहे. एकनाथ शिंदेंना आज वरिष्ठ कायदेतज्ञ शिवसेना पक्षा आणि चिन्ह संदर्भात होत असलेल्या सुनावणीबाबत माहिती देणार असल्याचं समजत आहे. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांच्या जोरदार युक्तिवादानंतर शिंदे गटाकडून उद्यापासून युक्तीवादाला होणार सुरुवात होणार आहे.
त्यामुळेच हा युक्तिवाद करत असताना पक्षाची बाजू आणि पुरावे भक्कम रीतीने मांडण्यासाठी आज एकनाथ शिंदे सर्व वकिलांशी आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करणार आहेत. पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाकडे राहावे यासाठी कायद्याच्या सर्व बाजूंचा अभ्यास करून सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात यावी असा शिंदेंचा प्रयत्न आहे.
मुंबई महापालिकेतील महापौरपदावरून महायुतीत पडद्यामागे राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. भाजपकडे असलेले महापौरपद पुढील सव्वा वर्षानंतर एकनाथ शिंदे शिवसेनेला मिळावे, यासाठी नगरसेवकांचे संख्याबळ वाढवण्याची रणनीती आखली जात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. मुंबई महापालिकेतील सत्तासमीकरणे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहेत. सध्या ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपच्या (BJP) रितू तावडे महापौरपदावर, तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे संजय घाडी उपमहापौरपदावर आहेत. पहिल्या अडीच वर्षांसाठी महापौरपद भाजपकडे राहणार असून त्यानंतरच्या सव्वा वर्षासाठी एकनाथ शिंदे शिवसेनेला महापौरपद मिळण्याचा फॉर्म्युला असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, पुढील टप्प्यातील महापौरपदासाठी एकनाथ शिंदे शिवसेनेने आतापासूनच राजकीय तयारी सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिवसेना ठाकरे पक्षातील काही नगरसेवकांना आपल्या गोटात आणून महापालिकेतील संख्याबळ वाढवण्याच्या हालचालींना ‘मिशन टायगर’ असे नाव देण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
शिवसेना ठाकरे पक्षातील नगरसेवक मोठ्या संख्येने आपल्या बाजूने आल्यास एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे महापालिकेतील संख्याबळ वाढू शकते. त्यामुळे पुढील टप्प्यात महापौरपदावर दावा अधिक मजबूत करण्याचा एकनाथ शिंदे सेनेचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, ‘मिशन टायगर’ यशस्वी झाल्यास केवळ संख्याबळ वाढवण्यापुरतेच हे समीकरण मर्यादित राहणार नाही. महापौरपदाचा ठरलेला सव्वा वर्षांचा कार्यकाळ वाढवून घेण्यासाठीही भाजपवर राजकीय दबाव निर्माण करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, ‘मिशन टायगर’बाबत एकनाथ शिंदे शिवसेनेकडून अधिकृतपणे कोणतीही भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही.
एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत जाण्यापूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं कौतुक केलं. "देश विकासाकडे वाटचाल करतोय, प्रगतीकडे वाटचाल करतोय.
अनेक ठिकाणी युद्धजन्य परिस्थिती सुरू असताना, अनेक देश आर्थिक अडचणीत असताना आपल्या देशाचा GDP 7.8% झाला आहे. GDP growth झाला आहे, वाढला आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करत आहेत. देशाला आर्थिक महासत्तेकडे नेण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. विकसित भारत 2047 हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी हे एक एक पाऊल आपण पुढे जातोय. त्यामुळे मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो".
5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचा जो संकल्प मोदीजींनी केला आहे, तो पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार देखील मोठं योगदान देईल असा विश्वास मी व्यक्त करतो. विरोधकांनी अनेक वेळा टीका केली. महामारीच्या वेळेस महागाई वाढतेय म्हणून टीका करतात. पण GDP वाढतोय हे त्यांना दिसत नाही. विरोधकांना उलट आनंद झाला पाहिजे की आपला देश पुढे जातोय. पण मोदीजींच्या आकसापोटी, द्वेषापोटी ते नेहमी टीका करतात, देशातही आणि परदेशात जाऊनही टीका करतात. हा एककलमी कार्यक्रम विरोधकांनी आखला आहे असंही ते म्हणाले आहेत.