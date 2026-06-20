/पवनराजे निंबाळकर प्रकरणात सर्व आरोपी निर्दोष सुटताच कोल्हापुरातून फिरली चक्रं; शिंदेंनी सांगितली पडद्यामागची गोष्ट

महाराष्ट्रातील बहुचर्चित पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात तब्बल 20 वर्षांनंतर आज निकाल लागला. या प्रकरणात माजी गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्तता केली आहे. ज्या माफीच्या साक्षीदारावर हे प्रकरण उभे होते, त्याची साक्ष पूर्णपणे अविश्वसनीय, संशयास्पद आणि विसंगत असल्याचे न्यायालयात सिद्ध केल्यामुळे खासदार ओमराजे निंबाळकरांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा झाली आहे.
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पनवराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणात सीबीआय कोर्टात आरोपींना निर्दोष सोडलं आहे. अतिशय दुर्दैवी आणि दुर्भाग्यपूर्ण घटना आहे. निंबाळकर कुटुंबाच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील अशा प्रकारची ही घटना असून गेले 20 वर्ष ते ही केस लढत होते. त्यांना विश्वास होता की, या केसचा मॅरीटवर निकाल लागेल, तो आरोपींना शिक्षा देणारा असेल. पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड निकालाकडे निंबाळकर कुटुंब एका आशेने पाहत होते. पंरतु दुदैवाने आज आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आलं आहे.
ते पुढे म्हणाले की, मी स्वत: आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आम्ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना या घटनेची माहिती दिली. अमित शाह यांनीही या घटना गांभीर्याने घेतली आहे. त्यांनी देखील CBI ला निकालाविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यानंतर वरच्या न्यायालयात या प्रकरणात न्याय मिळेल अशी आशा आहे. वरच्या कोर्टात कुटुंबाला दिलासा मिळेल असा निकाल लागेल, याची आशा आहे. या आरोपींना शिक्षा मिळेल अशा प्रकारची अपेक्षा आम्ही व्यक्त करत आहोत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना तिथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोघेही उपस्थितीत होते. कोल्हापूर अंबाबाई मंदिराचं सुशोभिकरण सुरु होत असून या कार्यक्रमाला शाह, फडणवीस आणि शिंदे उपस्थित होते. त्याच वेळी मुंबईत पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणात निकाल आला.