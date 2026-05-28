'फडणवीसांच्या सरकारमध्ये शिंदे गुदमरलेत', संजय राऊतांच्या विधानावर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया, म्हणाले 'यांच्या पचनी...'

Eknath Shinde on Sanjay Raut Statement: या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे आधीच गुदमरले आहेत. फडणवीस सांगत आहेत मित्र आहेत, पण जे फडणवीसांना जे ओळखतात त्यांना बरोबर माहिती आहे असा टोला शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी लगावला आहे.
Eknath Shinde on Sanjay Raut Statement: या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे आधीच गुदमरले आहेत. फडणवीस सांगत आहेत मित्र आहेत, पण जे फडणवीसांना जे ओळखतात त्यांना बरोबर माहिती आहे असा टोला शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी लगावला आहे. यावर एकनाथ शिंदेंनी प्रतिक्रिया दिली असून, महायुती मजबूत असून हे विरोधी पक्षांच्या पचनी पडत नाही. त्यामुळेच दिशाभूल वक्तव्यं केली जात असतात असं म्हटलं आहे. तसंच यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरेंना टोला लगावत, टोकाची भाषा कऱणाऱ्यांची काय स्थिती झाली आहे पाहा म्हटलं आहे.
"महायुती मजबूत आहे. आम्ही एकत्र काम करत आहोत. भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आम्ही एकत्र महाराष्ट्राचा विकास करत आहोत याची पोटदुखी विरोधी पक्षाला आहे. हे विरोधकांच्या पचनी पडत नसून, त्यामुळे दिशाभूल वक्तव्यं करत आहेत. आज महाराष्ट्रात भाजपा सगळ्या निवडणुकांमध्ये पहिल्या क्रमांकाचा आणि शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. त्यांचे नंबर कुठे गेलेत तेच त्यांना कळत नाही," असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
टोकाची भाषा करऱणारे आज त्यांची काय स्थिती झाली आहे पाहा. असं वक्तव्य करुन त्यांची स्थिती महाराष्ट्राला कळली आहे. ज्यांनी टोकाची भाषा वापरली त्यांची भाषा बदललेली पाहून केविलवाणी स्थिती दिसत आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
दिल्लीमधील बैठकांवर ते म्हणाले की, "कांदा, ऊस उत्पादकांच्या अडचणी, जलजीवन मिशनचे प्रकल्प प्रलंबित आहेत, त्यासंदर्भात बैठका होत्या. महाराष्ट्राचे विषय घेऊन मी, देवेंद्र फडणवीस, सुनेत्रा पवार आणि अनेक मंत्री होतो. केंद्राशी निगडीत असणारे विषय सोडवायचे होते. म्हणून जलशक्ती मंत्री सीआर पाटील, गृहमंत्री-सहकारमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठका सकारात्मक झाल्या".
"महाराष्ट्रासाठी, जनतेसाठी आम्ही केंद्राशी बोलायचं नाही तर कोणाशी बोलायचं? आधीच्या सरकारला केंद्राशी बोलणं कमीपणाचं वाटायचं. आम्ही जनता, महाराष्ट्राशी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इतर मंत्र्यांशी चर्चा करत असतो. केंद्राने हजारो कोटी महाराष्ट्रासाठी दिले आहेत. ते मागायला तरी हवेत," असं ते म्हणाले. रात्रीच्या दीड वाजता विकासासाठी बैठका होत नाहीत आणि त्या झाल्या नाहीत सांगत त्याने दावे फेटाळून लावले.
विधानपरिषद निवडणुकीसंबंधी विचारण्यात आलं असता त्यांनी सांगितलं की, "महाविकास आघाडी 17 जागा लढेल, पण एकही जिंकेल असं वाटत नाही. महायुती मात्र 17 जागा लढणार आणि जिंकणार. फॉर्म्युला मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला आहे. त्यामुळे जागावाटप सन्मानाने होईल. महायुतीत मतभेद नाहीत. महायुती एकजुटीने 17 जागा लढवेल".
"मनोज जरांगेंची प्रसाद लाड यांनी भेट घेतली आहे. त्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांशी यासंदर्भात चर्चा केली. मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजासाठी निर्णय घेतले. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिलं. जस्टिस शिंदे समिती नेमली. 10 टक्के आरक्षण दिलं आहे. इतर ज्या योजना आहेत त्यातून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मराठा समाजाचे उर्वरित प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. उपोषणाची गरज पडू नये अशी सरकारची भूमिका आहे," असं ते म्हणाले.