उद्धव ठाकरेंनी 6 बंडखोर खासदारांना पत्र लिहिल्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी दिलं उत्तर, म्हणाले 'बुडाला आग लागली अन्...'

बंडखोरी करत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणाऱ्या खासदारांना उद्धव ठाकरेंनी पत्र पाठवलं आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे लोकसभा गटनेते अरविंद सावंत यांनी लिहिलेल्या या पत्रामध्ये विलीनीकरणाच्या दाव्यावर गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत तुम्हाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने उमेदवारी दिली होती, अशी आठवण अरविंद सावंत यांनी या बंडखोर खासादारांना करुन दिली आहे. दरम्यान यावर एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी, या पत्राला खासदारांनी केराची टोपली दाखवली असल्याचं म्हटलं आहे.
"पत्राला केराची टोपली आमच्या खासदारांनी दाखवली आहे. त्यांच्या पत्राला कोण विचारतं? सभागृहात दोन तृतीयांशला महत्त्व आहे. लोकसभा अध्यक्षांकडे जाऊन सहा खासदारांनी पत्र देऊन सगळी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. हा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. त्यांच्या पत्राचा कोणताही परिणाम खासदारांवर होणार नाही," असं एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं आहे. 6 खासदार आमच्यासोबत आले आहेत, त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे जात सह्या केल्या आहेत. नोटीस वैगेरेंचा काही परिणाम होणार नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
रामरक्षा म्हणणं हे उद्धव ठाकरेंना उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे असा टोला त्यांनी लगावला आहे. "जेव्हा सरकारच्या विरोधात आंदोलन करतात तेव्हा त्यांना यांचा पाठिंबा असतो. उबाठाचे लोक नेहमी आठवण करुन देतात की, श्रीलंकेत, नेपाळमध्ये हे झालं, लोक रस्त्यावर उतरले. मुद्दामून आठवण करुन देण्याचं काम करत आहेत. आता त्यांना वाटत आहे की, देशव्यापी आंदोलनात आपली पोळी कशी भाजता येईल. खालच्या स्तराचं राजकारण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. कायदा सुव्यवस्था कशी बिघडेल आणि रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करतील अशा भ्रमात आहेत," अशी टीका त्यांनी केली आहे.
"बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ येथील आर्थिक स्थिती रसातळाला गेली होती. लोकांचे खाण्याचे वांदे झाले होते, पण या देशात मोदींच्या नेतृत्वाखाली पुढे जात आहोत. आर्थिक महासत्तेकडे आपला देश वाटचाल करत आहेत. 80 हजार लोकांना मोफत अन्नधान्य मिळत आहे. 32 कोटी लोकांनी दारिद्रयरेषेच्या वर आणलं आहे. इतर देशात पसरलेली अराजकता आणि या देशात किंवा राज्यात असणारी परिस्थिती उलट आहे. युपीए सरकारच्या काळात झालेले भ्रष्टाचारच तरुणांनी पाहिले आहेत. 2014 नंतर देशातील युवा नरेंद्र मोदींच्या सोबत आहे. 2014 नंतर देशाची प्रगती तरुण पाहत आहे. रोजगार, नोकऱ्या मिळत असून, याची पोटदुखी त्यांना आहे," असं ते म्हणाले आहेत.
"देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या साथीने पुढे जात आहे. म्हणून मोदींनी अनेक निर्णय घेतले. युवक, गरीब, शेतकरी, महिला या वर्गांना न्याय देण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. म्हणून अराजकता परसवण्यासाठी, कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी लोकांना भडकवत आहेत पण त्यांच्या प्रयत्नांना यश येणार नाही. या देशाला, राज्याला संस्कृती आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.
"नेहमी बाहेरुन पाठिंबा देत असतात. बुडाला जळतंय आणि डोंगरावर आग विझवण्यासाठी पळत आहेत अशी परिस्थिती आहे. कधी काय आंदोलन करायचं हे त्यांना माहिती नाही. त्यांना आता रामरक्षा आठवली आहे. राम नही वो किसी काम का नही हे त्यांना आता आठवलं आहे. किती काही केलं, हिंदुत्वाचा आव आणला तरी त्यांनी बाळासाहेबांचे विचार सोडले तेव्हाच सगळं सुटलं आहे," अशी टीका त्यांनी केली.