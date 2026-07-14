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उद्धव ठाकरेंनी 6 बंडखोर खासदारांना पत्र लिहिल्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी दिलं उत्तर, म्हणाले 'बुडाला आग लागली अन्...'

बंडखोरी करत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणाऱ्या खासदारांना उद्धव ठाकरेंनी पत्र पाठवलं आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे लोकसभा गटनेते अरविंद सावंत यांनी  लिहिलेल्या या पत्रामध्ये विलीनीकरणाच्या दाव्यावर गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 14, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:25 PM IST
उद्धव ठाकरेंनी 6 बंडखोर खासदारांना पत्र लिहिल्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी दिलं उत्तर, म्हणाले 'बुडाला आग लागली अन्...'
Source: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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