शिवसेना पक्ष, चिन्ह चोरल्याची टीका; निकालानंतर एकनाथ शिेंदेंनी सर्वच काढलं; 'जनतेच्या न्यायालयात...'

DCM Eknath Shinde Reaction: शिवसेना आणि धनुष्यबाण घराघरात पोहोचवण्याचं काम नगरपालिका, नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांनी केलंय. भाजपलादेखील या निवडणुकीत चांगल यश मिळालंय. शिवसेना नंबर 2 च्या रुपाने महाराष्ट्रात समोर आलीय. शिवसेना दिलेला शब्द पाळते.लोकसभा, विधानसभेप्रमाणे या निवडणुकीतही शिवसेनेचा स्ट्राइक रेट कडक राहिलेला आहे. हाच स्ट्राइक रेट येणाऱ्या पालिका निवडणूकीत राहील असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केलाय. निवडणूक निकालानंतर काय म्हणाले शिंदे? सविस्तर जाणून घेऊया.
जे निवडणुकीत घरी बसले होते त्यांना मतदारांनी घरी बसवल्याचे पाहायला मिळाले. ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक असते. लोकसभा, विधानसभेत कार्यकर्तेच निवडून देत असतात. ही निवडणूक गांभीर्याने घेऊन कार्यकर्त्यांचे मागे उभे राहण्याचे आदेश मी दिले होते. आम्ही कार्यकर्त्यांना संधी दिली आणि तळागाळातील मतदारांनी साथ दिल्याचे शिंदे म्हणाले.
महायुतीमध्ये आम्ही एकत्र लढलो. काही ठिकाणी वेगळे लढलो. 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त यश महायुतीला मिळालं. मी मुख्यमंत्री असताना जे काम केलं, लोकं कामाला पसंती देतात. विकासाचा अजेंडा, स्थानिक प्रश्न यावर आम्ही भर दिला. यातून आम्हाला यश मिळाल्याचे शिंदे म्हणाले.
कोण विभागाचा कायापालयट करु शकतो, हे लोक पाहत असतात आणि त्यांनाच निवडून देतात. लाडक्या बहिणींनी भरभरुन मतदान केलं. कोकण हा शिवसेनेचा बालेकील्ला होता आणि राहणार आहे. कानाकोपऱ्यात शिवसेना पोहोचलीय. ठाणे-मुंबईपुरती शिवसेना नाहीय. आपत्ती तिथे शिवसेना असं समीकरण आहे. पहिलीच निवडणूक असताना एवढं मोठ यश मिळाल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
महाविकास आघाडीच्या सर्वांची बेरीज पकडली तरी आम्ही जास्त आहोत. शिवसेना ही काही लोकांना आपली मक्तेदारी वाटत होती. इथे कोणी मालक किंवा नोकर नाही. शिवसेना कोणाची? हे मतदारांनी दाखवून दिलं. खरी शिवसेना कोणाची हे जनतेच्या न्यायालयात जनतेनं दाखवून दिल्याचे शिंदे म्हणाले. पक्षाचे नाव, चिन्ह चोरल्याची टीका एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेवर करण्यात आली होती. यावर त्यांनी प्रत्युत्तर दिलं.