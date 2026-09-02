'दुकान बंद करेन असं...', सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया, ठाकरेंवर टीका, म्हणाले 'मनमानीपणे...'

सुप्रीम कोर्टात शिवसेना चिन्ह आणि नावासंदर्भात एकनाथ शिंदेच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी अनेक मोठे दावे केले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर, पक्षाने रचनेत मूलभूत बदल केले असा दावा करण्यात आला. पक्षप्रमुखांचं ऐकलं नाही म्हणजे नेते चुकले असं होत नाही असं सांगताना एका सहीने जबाबदारी मिळत असेल तर कार्यकर्त्यांचं महत्व काय? अशी विचारणाही कऱण्यात आली. दरम्यान सुनावणीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधताना बाळासाहेबांनंतर पक्षात हुकूमशाही सुरु झाल्याचं म्हटलं.
"बाळासाहेबांची घटना, विचार कसे पायदळी तुडवले हे देशाने, महाराष्ट्राने पाहिलं आहे. त्यांचं सगळं काही बदललं होतं. बाळासाहेबांचे विचार, जनतेचा कौल, हिंदुत्व गोठवलं आणि आता धनुष्यबाणही गोठवण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील जनता आम्ही घेतलेल्या निर्णयाच्या पाठीशी आहे. त्यांनी आशीर्वाद दिले आहेत, स्विकारलं आहे. आम्हीच खरी शिवसेना आहोत. आम्ही पक्षांतर करत, दुसऱ्या पक्षात गेलेलो नाही. शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री झाला. ज्यांनी बाळासाहेबांचे विचार बदलले त्यांनी दुसरा निर्णय घेतला," असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
पक्षात हुकूमशाही सुरु असल्याच्या युक्तिवादाबद्दल विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले, "बाळासाहेबांनंतर ही परिस्थिती निर्माण झाली. निवडणुका न होता नियुक्त्या होऊ लागल्या, मनमानी होऊ लागली. बाळासाहेब म्हणाले होते की, माझी शिवसेना कधीही विचारधारेपासून वेगळी होऊ शकत नाही. माझी काँग्रेस होऊ शकत नाही, अन्यथा दुकान बंद करीन. पण त्या विपरित जे धडलं ते महाराष्ट्राने पाहिलं आहे. लोकशाही, बाळासाहेबांचे विचार मानणारे आम्ही आहोत. बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेणारे आहेत. लोकशाहीत बहुमत हेच महत्वाचं असतं".
पुढे ते म्हणाले, "जे संविधान धोक्यात आहे असं गळा काढणारे, चुकीची ओरड करणारे त्यांच्या स्वत:च्या पक्षात आत्मपरीक्षण, चिंतन केलं पाहिजे. स्वत:च्या पक्षात बाळासाहेबांनी जी लोकशाही घडली ते उडवण्याचं काम त्यांनी केलं. यामुळे निवडणुकांशिवाय आम्ही करु तो कायदा केला म्हणून ही परिस्थिती निर्माण झाली".
यावेळी त्यांनी इतर मुद्द्यांवरही भाष्य केलं. "राज्य प्रमुखांची बैठक दिल्लीत आल्यावर घेत असतो. बऱ्याच दिवसांपासून राज्य प्रमुखांची मागणी आणि इच्छा होती, की बैठक करुन चर्चा व्हावी. शिवसेना तळागळात जाऊन काम करते. 80 टक्के समाजकारण, 20 टक्के राजकारण अशाच सूचना सर्वांना करण्यात आल्या आहेत. स्थानिक, संघटनात्मक प्रश्न सोडवणं, तसंच गोरगरिबांच्या अडचणी समजत सर्वांना न्याय देण्यासंदर्भातही सूचना दिल्या. तसंच महिला आघाडी आणि युवासेना मोठ्या प्रमाणात सक्रीय करा अशा सूचनाही दिल्या आहेत. भूमीपुत्रांच्या, तरुणांच्या समस्याही हाताळण्यास सांगितलं आहे. यावर चांगली चर्चा झाली. दोन महिन्यात या सगळ्याची पूर्तता होईल".
आम्ही एनडीएमध्ये आहोत. ज्या राज्यात निवडणुका असतील तिथे एनडीए म्हणून सामोरं जाऊ. जिथे मदत हवी असेल तिथे करु. काही जागा लढायच्या असतील तर तसा प्रस्ताव ठेवू. शिवसेनेच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवशी सामाजिक उपक्रम राबवण्याचंही ठरवलं आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.