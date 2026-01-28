Eknath Shinde on Ajit Pawar: 'माझा मोठा भाऊ हरपल्याची भावना,' अजित पवारांच्या निधनानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde on Ajit Pawar Death: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे. अजित पवारांचं अकाली निधन महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाच्या जीवाला चटका लावणारं आहे. बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या दुर्घटनेत अजित पवारांसह एकूण 6 जणांनी आपला जीव गमावला आहे. दुर्घटनेनंतर विमानाने पेट घेतला, ज्यामुळे कोणीही वाचू शकलं नाही. एकनाथ शिंदे यांनी तर आपला मोठा भाऊ गेल्याची भावना असल्याचं म्हटलं आहे. मनाला वेदना देणारी आणि मनाला चटका लावून जाणारी दुर्देवी घटना महाराष्ट्रात घडल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
"मनाला वेदना देणारी आणि मनाला चटका लावून जाणारी दुर्देवी घटना महाराष्ट्रात घडली आहे. कोणी स्वप्नातही विचार केला नसेल की अजित पवार इतक्या लवकर आपल्यातून जातील. महाराष्ट्रासाठी दु:खद आणि दुर्दैवी घटना अजित पवारांच्या जाण्याने झाली आहे," असं एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं आहे.
"अजित पवार गेली अनेक वर्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते. अतिशय परखड, स्पष्टवक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिली आहे. प्रत्येक गोष्टीचं त्यांना बारीक अभ्यास करुन बोलण्यची सवय होती. परखड, स्पष्टवक्तेपणा, रोखठोक आणि चूक असल्यास चूक म्हणणारे ते मनाने अतिशय निर्मळ होते. मी याचा अनुभव घेतला आहे. मी त्यांच्यासोबत मंत्रिमंडळात काम केलं आहे," असंही ते म्हणाले.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "मी मुख्यमंत्री असताना लाडकी बहीण योजना किंवा इतर योजना सुरु केल्या तेव्हा आर्थिक घडी किंवा तरतूद अतिशय उत्तमपणे केली. मी याचा अनभव घेतला आहे. एकदा करायचं ठरवलं की ते करायचेच. करतो, पाहतो असे शब्द त्यांच्या डिश्कनरीत नव्हते. नसेल त्याला नाही म्हायचे. असा स्पष्टवक्तेपणा महाराष्ट्राने पाहिला आहे".
"आम्ही टीम म्हणून काम केलं. आमच्या कामाच्या वेळाही तशा होत्या. ते पहाटे लवकर काम सुरु करायचे. अजित पवारांनी सकाळी 6 वाजताही अधिकाऱ्यांना भेटीची वेळ दिली आहे. वेळेचं महत्व आणि भान ठेवणारा नेता हरपला आहे. काल परवाच आमची एका कार्यक्रमात भेट झाली होती. सरन्यायाधीश मुंबईत आले होते आणि ते येण्याआधी आमही एका चेंबरमध्ये बसलो होतो. त्य़ावेळी झालेल्या चर्चा गोष्टी, त्याच आठवणी येऊ लागल्या आहेत," असं ते म्हणाले,
"माझ्यापेक्षा ते राजकारणात अनुभवी होते. वयानेही ते मोठे होते. त्यांना अनेक विषयांचा गाढा अभ्यास होता. त्यांनी अनेक विभाग हाताळले, ज्याचा राज्याला फायदा होत होता. राज्याची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी ते निर्भीडपणे सांगायचे. त्यांच्या जाण्याने फक्त पवार कुटुंबाीय नाही तर महाराष्ट्राचं न भरुन निघणारं नुकसान झालं आहे. आमची गेल्या अनेक वर्षांपासून जवळीक निर्माण झाली होती. एक मोठा भाऊ हरपल्याची भावना, दु:ख माझ्या मनात आहे. मी त्यांना आदरांजली अर्णण करतो. मनात फार दु:खाच्या भावना आहेत. त्यांच्या कुटुंबाला दु:ख पचवण्याची क्षमता ईश्वराने प्रदान करावी," अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.