शिंदेंना अपात्र करु शकतो का? सुप्रीम कोर्टाने विचारणा केल्यानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'एवढे मोठे...'

सुप्रीम कोर्टात एकनाथ शिंदेंसह बंडखोर आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी उद्धव ठाकरेंच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसंच शिवसेनेचं चिन्ह गोठवलं जावं अशीही मागणी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. न्यायालयानेही आम्ही आज त्यांना अपात्र घोषित करू शकतो का? आम्ही अध्यक्षांची भूमिका घेऊन त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का? अशी विचारणा सुनावणीवेळी केली. दरम्यान यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या वादावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जास्त भाष्य करण्यास नकार दिला. सध्या सुनावणी सुरू असल्याने त्यावर भाष्य करणे मला योग्य वाटत नाही असं ते म्हणाले आहेत. तसंच , दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कपिल सिबल हेच मुद्दे उपस्थित करत होते असंही म्हटलं.
आताही तेच युक्तिवाद पुन्हा केले जात आहेत. मी फक्त एवढेच सांगेन की हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि त्यामुळे मला त्यावर भाष्य करायचं नाही. तरीही, मला यावर जोर द्यायचा आहे की लोकशाहीमध्ये बहुमताला खूप महत्त्व असते. 2022 मध्ये स्थापन झालेले सरकार महाराष्ट्राच्या जनतेने स्वीकारले होते. महाराष्ट्राच्या जनतेने आशीर्वाद दिला आणि सरकार प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आले असं प्रत्युत्तर त्यांनी दिलं.
जनतेने या गोष्टीचे कौतुक केले पाहिजे की, एवढे मोठे बहुमत मिळवणारे सरकार, असे महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडले आहे असंही ते म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्ष त्यांचे कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरले तर न्यायालयाने योग्य निर्णय घेतला पाहिजे अशी मागणी उद्धव ठाकरेंच्या वतीने वकील देवदत्त कामत यांनी विविध प्रकरणाचा दाखला खंडपीठाला देत केली. सर्व प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडून आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले होते अशी माहिती त्यांनी दिली.
एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळ पक्षात बहुमत कधी गाठले ? हा खरा प्रश्न असल्याचं खंडपीठाने म्हटलं. त्यावर विधीमंडळ पक्ष निवडणुकांसाठी उमेदवार देऊ शकत नाही, हे सुभाष देसाई प्रकरणात स्पष्ट झाले आहे असं कामत यांनी सांगितलं.
न्या. बागची यांनी यावर सांगितलं की, अध्यक्षांची भूमिका कायद्याच्या विरुद्ध असेल तर आम्ही ती रद्द करू शकतो यात आम्हाला शंका नाही. पण परिणामी आम्ही त्यांना अपात्र घोषित करू शकतो का...... अध्यक्ष अर्ध-न्यायिक अधिकाराचा वापर करत आहेत. आम्हाला सर्टिओरारीचा आदेश (writ of certiorari) जारी करण्यास कोणताही संकोच वाटत नाही.
त्यावर कामत यांनी सांगितलं की, व्हा आम्ही विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल केली, तेव्हा लिस जिवंत होते. जर अध्यक्षांचा आदेश विकृत असेल... तर ते एक न्यायाधिकरण आहे. जर न्यायाधिकरणाने विकृतपणे काम केले असेल, तर आपल्या सन्माननीय न्यायाधीशांकडून न्यायिक पुनर्विलोकनाद्वारे (judicial review) ती दुरुस्त केली जाईल. आणि आपल्या सन्माननीय न्यायाधीशांकडून दिलासाही दिला जाऊ शकतो.
या न्यायालयाने आधीच मत व्यक्त केले आहे की अपात्रतेबाबतचा अंतिम निकाल हा केवळ पूर्वलक्षी मान्यता आहे. जर आपल्या सन्माननीय न्यायाधीशांनी आमच्या बाजूने निकाल दिला, तर ती घोषणा रद्द होईल असं कामत यांनी सांगितलं. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी आम्ही आज त्यांना (शिंदे) अपात्र घोषित करू शकतो का? आम्ही अध्यक्षांची भूमिका घेऊन त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का? असं विचारलं.
ज्या निकालांमध्ये अपात्रता कायम ठेवण्यात आली, त्यांमध्ये माननीय न्यायाधीशांनी अपात्र ठरवले आहे. मी एक तक्ता देईन. जर माननीय न्यायाधीशांनी असे ठरवले की अपात्रतेच्या याचिकेवर चुकीचा निर्णय दिला गेला होता, तर त्याचा चिन्हाच्या वादावर निश्चित परिणाम होईल असं कामत म्हणाले.