'...हे आवडणार नाही,' अमित ठाकरेंनी महाराजांच्या शेजारुन मोदींचा फोटो हटवल्यानंतर शिंदे स्पष्टच बोलले; 'दैवतासमान आदर...'

पुण्यात अमित ठाकरेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेच्या बाजुला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो नको म्हणू फोटो काढायला लावला. यावरुनच आता मोठा वादंग सुरु आहे. आधी अमित ठाकरे आमि काही मनसैकिांवर याबाबत काही गुन्हे दाखल झाले. पण हे एवढ्यावरच थांबलं नाही तर पंतप्रधान मोदींचा फोटो काढल्याच्या निषेधार्थ भाजपने राज ठाकरेंचं निवासस्थान असलेल्या शिवतिर्थवर धडकण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर मोठ्या संख्येने मनसैनिक शिवतिर्थबाहेर जमले. भाजपचा एकही कार्यकर्ता शिवाजी पार्क भागात शिरु नये यासाठी मनसे नेते संदीप देशपांडे आणि अविनाश जाधव यांनीही शिवतिर्थ गाठत कार्यकर्त्यांसोबत जोरदार फिल्डिंग लावली. माहीममध्ये आंदोलन करणाऱ्या भाजपा आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांवर कारवईदेखील करण्यात आली. दरम्यान या वादावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाष्य केलं आहे.
एकनाथ शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर असून तिथे पोहोचल्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना अमित ठाकरेंविरोधात भाजपा मैदानात उतरल्यासंबंधी विचारण्यात आलं. त्यावर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही छत्रपती शिवाजी महाराजांशी तुलना केलेली आवडणार नाही असं म्हटलं. तसंच नरेंद्र मोदींच्या मनात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल नितांत आदर असल्याचं म्हटलं. यावेळी त्यांनी अमित ठाकरेंना मी काय सल्ला देणार? म्हणत जास्त भाष्य करण्यास नकार दिला.
"देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचं आराध्यदैवत नाही तर हिंदवी स्वराज्य संस्थापक म्हणून त्यांना दैवतासमान आदर दिला आहे. मोदींनी नौदलाच्या ध्वजावरही छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा प्रस्थापित केली आहे. यावरुन छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल त्यांना असलेला नितांत आदर आपण सर्वांनी पाहिला आहे. देशाचा कारभार करतानाही छत्रपती शिवाजी महाराज का आशीर्वाद असं म्हणत ते निवडणुकांना सामोरे गेले आणि सरकार स्थापन करतानाही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादाने सरकार स्थापन झाल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल नितांत आदर त्यांना आहे," असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
"आता फोटो नेमका कुठे, कसा आणि काय लावला होता हे पाहावं लागेल. मोदींनाही महाराजांशी तुलना केलेलं आवडणार नाही. प्रोटोकॉलनुसार राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्री यांचे फोटो लावले जातात," असं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं.
मोदींचा फोटो हटवल्यानंतर अमित ठाकरेंसह 20 ते 25 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पण गुन्हा दाखल करताना पोलसिांनी वडीला का नाम असा शब्दप्रयोग केल्याने इथेही मनसेने पोलिसांवर भाषेवरुन टीका केलीये. तसच अशुद्ध लेखन असणारं पत्रक बदलून सुधारित भाषेसह गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केलीये. तर पोलिसांनी कारवाई करत रात्री २ मनसैनिकांना अटक केली. यानंतर जर अमित ठाकरेंना हात लावला तर जेन झी संपुर्ण महाराष्ट्र पेटवेल असा इशारा मनसेचे सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी दिलाय.