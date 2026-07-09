'त्यांचं स्वागत...', शरद पवार भेटीनंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया, 'अशा लोकांकडे...'

शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एनडीएसोबत जाणार का? दोन्ही राष्ट्रावादीचं विलीनीकरण होणार का? हे दोन प्रश्न राष्ट्रवादी बाबत कायम विचारले जात आहेत. जयंत पाटील आणि विनोद तावडेंच्या कथित भेटीची सध्या चर्चा सुरु आहे. एनडीएला पाठिंब्याबात ही बैठक असल्याचा चर्चा सुरु झाल्या. पण काल मुख्यमंत्र्यांनी हे दावे फेटाळले तर आज शशिकांत शिंदेंनीही या चर्चांना पूर्णविराम लावला. त्यातच शरद पवारांनी अचानाक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. या भेटीमागे नेमकं काय कारण असावं? याबाबत वेगवेगळे कयास बांधले जाऊ लागले.
या भेटीवर सर्वाधिक आक्षेप UBT खासदार संजय राऊत यांनी घेतला. संजय राऊतांनी थेट शरद पवारांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केला. गद्दारांच्या छताखाली बैठक घेतल्याने विश्वासार्हता कमी होते असं राऊत थेट म्हणाले आहेत. विधानभवनात इतरही अनेक जागा होत्या, मग शिंदेंचंच दालन का? असा सवाल राऊतांनी केला आहे. गद्दारी करणाऱ्यांना प्रतिष्ठा दिली तर गद्दारीविरोधात बोलण्याचा अधिकार राहत नाही असंही त्यांनी म्हटलं. महाविकास आघाडीतील सर्व पक्षांनी अशा गोष्टींचं पथ्य पाळलं पाहिजे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
शरद पवार साहेब राज्याचे मोठे नेते आहेत. ते आमच्या दालनात आले म्हणून त्यांचे स्वागत करण्यासाठी मी तिथे गेलो. ही महाराष्ट्राची राजकिय संस्कृती आहे, ती आम्ही जपतोय. आता यामुळे ज्यांच्या कुणाच्या पोटात दुखत असेल, मानसिक स्वास्थ्य बिघडले असेल त्यांच्यासाठी आम्ही मुंबई आणि ठाण्यात अनेक आपला दवाखाना सुरू केले आहेत. तिथे त्यांनी जावे आणि उपचार करून घ्यावेत. ही एक प्रकारे कदृपणा झालं आहे. अशा लोकांकडे आम्ही दुर्लक्ष करतो असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
राजकारणात भेटी सहज होत नाहीत. प्रत्येक भेट एक संदेश घेऊन येते. एका नव्या चर्चेला जन्म देते. आणि जेव्हा भेट होते शरद पवार आणि एकनाथ शिंदे यांची. तेव्हा राजकीय अर्थ निघणं साहजिकच असतं. विधानभवनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात शरद पवार पोहोचले. शिंदे मंत्रिमंडळाची बैठक सोडून पवारांच्या स्वागतासाठी आले. यानंतर त्याच दालनात शरद पवारांनी आपल्या आमदारांची बैठक घेतली. हीच बैठक आता राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. ऑपरेशन टायगरनंतर ऑपरेशन तुतारीची चर्चा सुरू असताना या भेटीला अधिक महत्त्व प्राप्त झालं आहे.