/एकनाथ शिंदेंनी संजय शिरसाटांना झापलं? अभिजीत दीपकेच्या घरी जाणं महागात पडणार;काय घडलंय नेमकं?

महायुती सरकारमधील राजकीय घडामोडींना पुन्हा एकदा वेग आला आहे. समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनी कॉक्रोज जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील निवासस्थानी जाऊन घेतलेल्या भेटीनंतर शिवसेना आणि महायुतीच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, या भेटीबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त करत शिरसाट यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितल्याची चर्चा आहे. या घडामोडींमुळे महायुतीतील समन्वय आणि राजकीय समीकरणांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये संजय शिरसाट यांनी अभिजीत दीपके यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. ही भेट सौजन्याची असल्याचे सांगितले जात असले, तरी तिचे राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. महायुतीतील प्रमुख घटक पक्षाचा मंत्री विरोधी भूमिका घेणाऱ्या किंवा स्वतंत्र राजकीय पक्षाच्या नेत्याला भेटल्याने विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली. या भेटीचा नेमका उद्देश काय होता, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
शिवसेना (शिंदे गट) मधील सूत्रांच्या माहितीनुसार, या भेटीबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. डीसीएम कार्यालयातून दूरध्वनीद्वारे शिरसाट यांच्याकडे विचारणा करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. महायुतीत शिवसेना सहभागी असताना दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या संस्थापकाची भेट का घेतली, याबाबत स्पष्टीकरण मागण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, यासंदर्भात अधिकृत स्तरावर कोणतेही सार्वजनिक निवेदन करण्यात आलेले नाही.
राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, या भेटीनंतर भाजपमधील काही वरिष्ठ नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा आहे. महायुतीतील समन्वय कायम ठेवण्यासाठी अशा भेटीपूर्वी पक्ष नेतृत्वाला माहिती देणे अपेक्षित असल्याचे मत काही नेत्यांनी व्यक्त केल्याचे सांगितले जात आहे. या घडामोडीमुळे महायुतीतील अंतर्गत संवाद आणि समन्वयाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
अभिजीत दीपके हे कॉक्रोज जनता पार्टी (CJP) या पक्षाचे संस्थापक म्हणून ओळखले जातात. सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर ते सातत्याने भूमिका मांडत असतात. राज्यातील काही प्रश्नांवर त्यांनी स्वतंत्र भूमिका घेतल्यामुळे त्यांची ओळख वेगळी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्यासोबत झालेली कोणतीही राजकीय भेट स्वाभाविकपणे चर्चेचा विषय ठरते.
या भेटीनंतर महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये मतभेद वाढल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत. मात्र, या चर्चांबाबत कोणत्याही पक्षाने अधिकृतपणे तणाव असल्याचे मान्य केलेले नाही. तरीही आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि राज्यातील बदलती राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता या भेटीकडे महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी म्हणून पाहिले जात आहे. संजय शिरसाट, एकनाथ शिंदे किंवा महायुतीतील इतर वरिष्ठ नेत्यांकडून या प्रकरणावर अधिकृत प्रतिक्रिया येते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या उपलब्ध माहिती ही प्रामुख्याने राजकीय सूत्रांवर आधारित असून, अधिकृत स्पष्टीकरण आल्यानंतर या प्रकरणाचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या घडामोडींकडे राजकीय विश्लेषक आणि कार्यकर्त्यांचे बारकाईने लक्ष आहे.