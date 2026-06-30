'आम्ही तुडवायला नाही तर...' सचिन अहिर यांच्या पक्षप्रवेशानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेना पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला असून, विधान परिषदेचे आमदार सचिन आहिर यांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेकडून त्यांना उपसभापतीपदाची उमेदवारी देण्यात आली आहे. विधान परिषदेच्या सभापती आणि उपसभापती निवडणुकीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी धक्का दिला. यानंतर एकनाथ शिंदे आणि सचिन अहिर यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सचिन अहिर यांचा चुकून सचिन तेंडुलकर असा उल्लेख केला. यानंतर त्यांनीही षटकार ठोकला असून, विरोधकांची विकेट पडत राहील असं सांगत सारवारव केली.
"सचिन अहिर यांनी आज उपसभापतीपदासाठी महायुतीकडून फॉर्म भरला आहे. महायुती दोन्ही सभागृहात बहुमतात आहे. त्यामुळे उपसभापती म्हणून उद्या त्यांची निवड होईल. फक्त मुंबईच नाही त महाराष्ट्रात उपसभापती म्हणून न्याय देण्यासाठी काम करतील. ते आल्यामुळे शिवसेनेचे ताकद मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, कामगार क्षेत्रात वाढेल. शिवसेना कार्यकर्त्यांचा पक्ष असून, मीदेखील मुख्यमंत्री असताना कार्यकर्ता म्हणूनच काम केलं. अशा पक्षात त्यांना सोबत काम करण्याचा निर्णय घेतला. टीम म्हणून काम करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. मी मनापासून त्यांचं स्वागत करतो," असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
2022 ला देखील ज्यावेळी बाळासाहेबांच्या विचारांची शिवसेना पुढे नेण्याचं ठरवलं होतं. 30 जून 2022 ला माझा शपथविधी झाला होता आणि आजही तीच तारीख असून योगायोग आहे असं त्यांनी सांगितलं. आम्ही तोडकाम करत नाही तर जोडकाम करतो. काही लोक तुडवायला आले आहेत. आम्ही शिवसेना वाढवायला आलो आहोत. आमची सरळ माफक भूमिका आहे. सकारात्मक आणि प्रॅक्टिकल राहणं ही सुरुवातपासून भूमिका आहे. आमची अजेंडा खुर्ची नाही, तर तिथे बसवणाऱ्यांचे प्रश्न सोडवणं आहे असं ते म्हणाले.