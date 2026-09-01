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ठाकरेंचा पक्ष नवरात्रीआधी परत फुटणार? 14 आमदार शिंदेंसोबत जाण्याच्या तयारीत? 14 पैकी 6 जणांना...; नेमका प्लॅन काय?

महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये नवरात्रीच्या आधीच एक मोठा राजकीय भूकंप होण्याची दाट शक्यता आहे. यासंदर्भात हलचाली सुरु असून जबाबादाऱ्याही निश्चित करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 01, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:08 PM IST
ठाकरेंचा पक्ष नवरात्रीआधी परत फुटणार? 14 आमदार शिंदेंसोबत जाण्याच्या तयारीत? 14 पैकी 6 जणांना...; नेमका प्लॅन काय?
Image Credit: पुन्हा ऑपरेशन टायगरची तयारी (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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