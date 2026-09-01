/ठाकरेंचा पक्ष नवरात्रीआधी परत फुटणार? 14 आमदार शिंदेंसोबत जाण्याच्या तयारीत? 14 पैकी 6 जणांना...; नेमका प्लॅन काय?

नवरात्रीच्या आधीच महाराष्ट्रामध्ये मोठा राजकीय भूकंप होणार असल्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला खिंडार पाडलं जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. नवरात्रीच्या आधीच ठाकरेंचे 14 आमदार पक्षातून फुटणार असून ते शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे. खास बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणाचं यावरुन अंतिम सुनावणी सुरु असतानाच शिंदे ही राजकीय खेळी करण्याचा टायमिंग साधण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
ठाकरेंच्या या 14 आमदारांना शिवसेनेत आणण्याची जबाबदारी शिंदेंच्या शिवसेनेनं पक्षातील तीन मंत्र्यांवर सोपवली आहे. कोकण, मराठवाडा , पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्र्यांवर 'ऑपरेशन टायगर'ची जबाबदारी सोपण्यात आली आहे. मात्र यापैकी 6 आमदारांना सरकारमध्ये चांगली खाती आणि मंत्रीपदे हवी असून आपल्या मागणीवर हे आमदार ठाम असल्याचे समजते. नवरात्रीपुर्वी या आमदारांचा खरोखरच पक्षप्रवेश झाल्यास ठाकरेंच्या शिवसेनेला आणखी धक्का बसण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या सहा खासदारांबरोबरच सचिन अहीर यांच्या माध्यमातून दोनदा शिंदेंनी यशस्वीपणे 'ऑपरेशन टायगर' राबवलं आहे.
2026 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे 20 आमदार निवडून आले आहेत. 96 जागा लढवून ठाकरेंना केवळ 20 जागा जिंकता आल्या होत्या. ठाकरेंच्या पक्षाला 64 लाखांहून अधिक मतं मिळाली होती. त्यामुळे 14 आमदार फुटले तर पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन तृतीयांश आमदार संख्येचा लाभ या आमदारांना मिळून ते अपात्र ठरणार नाहीत, असं सांगितलं जात आहे.
2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे 57 आमदार निवडून आले असून त्यांनी 86 जागा लढल्या होत्या. त्यामुळे आता ठाकरेंचे 14 आमदार यामध्ये सहभागी झाले तर शिंदेंकडील आमदारांची संख्या 71 पर्यंत पोहचेल.
दरम्यान, दुसरीकडे शिंदेंच्या शिवसेनेकडून मुंबई महानगरपालिकेमध्येही ऑपरेशन टायगरचं नियोजन असल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर आज उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील विभाग प्रमुखांची बैठक बोलावली आहे. आज दुपारी 12 वाजता 'मातोश्री'वर बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मुंबईतील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ठाकरेंनी ही बैठक बोलावली आहे. आमदार, खासदार यांच्यानंतर नगरसेवक शिंदेंच्या सेनेत जाणार या चर्चांनंतर आज 'मातोश्री'वर बैठक बोलावल्याने बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.