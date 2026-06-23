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'मिशन टायगर'च्या यशानंतर शिंदेंचं 'मिशन सेना भवन'? दादरऐवजी 'इथं' उभारणार आपलं हेडक्वार्टर?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेचं ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्यानंतर आता त्यांनी शिवसेना भवनाची तयारी सुरु केल्याची चर्चा रंगताना दिसतेय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 23, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:40 AM IST
'मिशन टायगर'च्या यशानंतर शिंदेंचं 'मिशन सेना भवन'? दादरऐवजी 'इथं' उभारणार आपलं हेडक्वार्टर?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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