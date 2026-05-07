/महाराष्ट्रात नवी युती! शिंदेंच्या शिवसेना आणि काँग्रेसची आघाडी; तटकरेंना बालेकिल्यातच दणका

Congress Shivsena Alliance in Raigad (प्रफुल्ल पवार): महाराष्ट्राच्या राजकारणात मागील काही वर्षात मविआ आणि महायुतीच्या निमित्ताने अनपेक्षित युती आणि आघाडी पाहायला मिळाल्या आहेत. राजकारणात काहीही होऊ शकतं याचा अनुभवच राज्याच्या जनतेने घेतला आहे. त्यातच आता अशीच एक अनपेक्षित आघाडी पाहायला मिळाली आहे. मविआमधील काँग्रेस आणि महायुतीमधील एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने आघाडी केली आहे. इतकंच नाही तर त्यांनी नगराध्यक्षही निवडून आणला आहे.
म्हसळा नगरपंचायतीवर अखेर शिवसेनेचा भगवा फडकला आहे. मंत्री अदिती तटकरे आणि खासदार सुनील तटकरे यांच्या बालेकिल्ल्यात शिवसेना–काँग्रेस आघाडीने विजय मिळवत राजकीय समीकरणे बदलल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे शाहिद जंजिरकर यांनी राष्ट्रवादीचे उमेदवार सुनील शेडगे यांचा पराभव केला. जंजिरकर यांना 9 मते मिळाली, तर राष्ट्रवादीला केवळ 6 मतांवर समाधान मानावे लागले. गेली दहा वर्षे राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या म्हसळा नगरपंचायतीवर आता शिवसेनेचा भगवा फडकला असून, मंत्री भरत गोगावले यांच्या रणनीतीमुळे हा विजय शक्य झाला आहे. निकालानंतर शिवसेना आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जल्लोष करत विजय साजरा केला.
म्हसळा नगर पंचायतीमध्ये शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संघर्ष मागील काही महिन्यांपासून सुरू आहे. म्हसळा नगर पंचायतीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची निर्विवाद सत्ता होती मात्र अंतर्गत संघर्षामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगराध्यक्षांसह सात नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. आणि संघर्षाची ठिणगी पडली. या सात नगरसेवकांना अपात्र ठरवावे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील केले. या अपिलावर निर्णय देताना जिल्हाधिकारी यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत या सातही नगरसेवकांना अपात्र ठरवले.
दरम्यानच्या काळात म्हसळा नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक जाहीर झाली. जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाला या अपात्र नगरसेवकांनी नगर विकास विभागाकडे अपील करत आव्हान दिले. नगरविकास खाते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यावरील सुनावणी पार पडली यात जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर आज झालेल्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे शाहिद जंजिरकर नगराध्यक्ष पदी विराजमान झाले.
महायुतीमध्ये सत्तेत असले तरी रायगड जिल्ह्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभा वाद सर्वश्रुत आहे. रायगडच्या पालकमंत्री पदाचा वाद हे यामागचे मुख्य कारण आहे. शिवाय विधान सभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवारांना पडण्याचा प्रयत्न सुनील तटकरे यांनी केल्याचा शिवसेनेचा आरोप आहे.त्यामुळे नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभा संघर्ष पहायला मिळाला. मात्र रायगड जिल्हा परिषदेतील सत्तेसाठी महायुतीमधील सर्व घटक पक्ष एकत्र आले. अलीकडच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे आणि शिवसेनेचे भरत गोगावले, महेंद्र दळवी मांडीला मांडी लावून बसल्याचे पहायला मिळालं अलीकडच्या काळात कर्जाचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी देखील संघर्ष निवळल्याचे संकेत दिले. असे असताना आता म्हसळा नगराध्यक्ष निवडणुकीवरून शिवसेना राष्ट्रवादीतील संघर्ष पुन्हा उभा राहण्याची शक्यता आहे.