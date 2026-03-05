English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा राज्यसभा उमेदवार ठरला, कोण आहे हा नेता?

Eknath Shinde Shivsena Candidate For Rajya Sabha Election: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून राज्यसभेसाठी उमेदवार ठरला आहे. या उमेदवारीसह शिवसेना दलित चेहरा असणाऱ्या नेत्याला संधी देत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 5, 2026, 01:31 PM IST
Eknath Shinde Shivsena Candidate For Rajya Sabha Election: राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपाने 4 उमेदवार जाहीर केले असताना, आता एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा उमेदवार ठरला असून अधिकृत शिक्कामोर्तब झालं आहे. या उमेदवारीसह शिवसेना दलित चेहरा असणाऱ्या नेत्याला संधी देत आहे. शिवसेनेकडून ज्योती वाघमारे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. अर्ज दाखल करण्यासाठी त्या पोहोचल्या तेव्हा सोबत एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत शिंदेही होते. 

कोण आहे हा नेता?

शिवसेनेकडून दलित समाजातील आक्रमक चेहरा असणाऱ्या ज्योती वाघमारे यांना संधी देण्यात आली आहे. एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेची महिला आघाडी आक्रमक असायची. एकनाथ शिंदे यांनी देखील शिवसेनेच्या महिला आघाडीला संधी देत सत्तेत वाटा दिला आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी ग्राऊंड झिरोवर काम करणाऱ्या महिलांना संधी दिल्याचा संदेश एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याचं यानिमित्ताने दिसून येत आहे. 

कोण आहेत ज्योती वाघमारे?

सोलापूरमधील आंबेडकरी चळवळीत काम करणारा चेहरा म्हणून ज्योती वाघमारे यांची ओळख आहे. वालचंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्समधून त्यांनी शिक्षण घेतलं आहे. सोलापूर विद्यापीठातून त्यांनी पीएचडी पूर्ण केली. त्यांचे वडील नागनाथ वाघमारे दलित पँथरचे कार्यकर्ते होते. ते एका हॉटेलात वेटर म्हणून काम करायचे. पण चळवळीतील त्यांचं काम आणि संघर्ष पाहूनु नागरिकांनी त्यांना सोलापूर महापालिका निवडणुकीत नगरसेवक म्हणून निवडून दिलं होतं.

त्यांनी सुरुवातीच्या काळात मानवी हक्क अभियान, विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ, आंबेडकरी चळवळीत काम केलं. 2002 ते 2004 दरम्यान त्यांनी प्रणिती शिंदेंसोबत काम केलं. जाई-जुई प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून त्यांनी समाजकार्य केलं. विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी प्रणिती शिंदेंच्या प्रचाराची धुरा सांभाळली होती. सुशीलकुमार शिंदे यांनी त्यांच्याकडे महिला शहरध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली होती. 

17 एप्रिल 2023 रोजी त्यांची शिवसेनेच्या प्रवक्तेपदी नियुक्ती करण्यात आली. आपल्या आक्रमक शैलीत त्या पक्षाची बाजू मांडत विरोधकांना उत्तर देत असतात. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सोलापूर दौऱ्यावर होते, यावेळी वाघमारे यांची भेट झाली होती. त्यानंतर त्यांचा पक्षप्रवेश पार पडला होता. 

16 मार्च रोजी राज्यसभेची निवडणूक 

16 मार्च रोजी राज्यसभेची निवडणूक होणार आहे. महाराष्ट्रातील सात जागांसह देशातील 10 राज्यांमधील एकूण 30 जागांसाठी मतदान होणार आहे. महाराष्ट्रातील सध्याच्या संख्याबळानुसार महायुतीचे सहा आणि महाविकास आघाडीचा एक उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता आहे.

भाजपाचे चार उमेदवार 

गेल्या काही दिवसांपासून या निवडणुकीसाठी राजकीय गणित जुळवण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू होते. भाजपाने जाहीर केलेल्या उमेदवारांमध्ये माजी मंत्री विनोद तावडे, आरपीआय (आठवले गट)चे प्रमुख आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, हिंगोली येथील भाजप नेते रामराव वडकुते आणि नागपूरच्या भाजप नेत्या माया इवनाते यांचा समावेश आहे. 

महाविकास आघाडीकडून शरद पवार यांचे नाव अंतिम करण्यात आले आहे. अजित पवार यांच्या गटाकडून पार्थ पवार यांचे नाव चर्चेत आहे. तर शिवसेनेने ज्योती वाघमारे यांना उमेदवारी दिली आहे. याशिवाय शिवसेना आणखी एक उमेदवार जाहीर करत शरद पवारांना आव्हान देण्याची शक्यता आहे.

एखाद्या उमेदवाराला विजयासाठी पहिल्या प्राधान्यक्रमाचे किमान 37 मतं आवश्यक असतात. महायुतीकडे एकूण 232 आमदारांचे समर्थन आहे. शिंदे गटाकडे 20 अतिरिक्त मते आहेत, तर अजित पवार गटाकडे 3 अतिरिक्त मते आहेत.

