शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासाठी लढणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का? शिंदेंकडून नवं आव्हान, 'या' 16 नगरसेवकांवर टांगती तलवार?

उद्धव ठाकरे एकीकडे सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासाठी लढत असताना मुंबई महापालिकेत त्यांच्यासमोर नवं आव्हान उभं राहताना दिसत आहे. दोन नगरसेवकांचे पद रद्द झाल्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेत आणखी मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. कारण ठाकरेंच्या 16 नगरसेवकांवर टांगती तलवार आहे. उद्धव ठाकरेंच्या तब्बल 16 नगरसेवकांच्या विजयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, शिंदेसेनेच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनीच या नगरसेवकांविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत.
जात प्रमाणपत्र, संपत्तीची माहिती आणि गुन्हेगारी प्रकरणं लपवल्याचा आरोप करत या नगरसेवकांच्या पदाला आव्हान देण्यात आलं आहे. निवडणूक अर्जात महत्त्वाची माहिती लपवून मतदारांची दिशाभूल केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
यापूर्वीच प्रभाग क्रमांक 111 चे दीपक सावंत यांचं नगरसेवक पद रद्द करण्यात आलं असून, त्यानंतर प्रभाग क्रमांक 191 च्या विशाखा राऊत यांचंही नगरसेवक पद रद्द झालं आहे. दोन पदं गेल्यानंतर आता आणखी 16 जणांचं नगरसेवकपद न्यायालयीन आव्हानाच्या भोवऱ्यात आहे. त्यामुळे ठाकरेंच्या 16 नगरसेवकांचं भवितव्य काय? याकडे मुंबईच्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष आहे.
प्रभाग क्रमांक - 121
प्रतिमा शैलेश खोपडे (शिंदे सेना) vs प्रियदर्शिनी ठाकरे (UBT) विजयी
प्रभाग क्रमांक- 62
राजू पेडणेकर (शिंदेसेना) vs झिशान मुल्तानी (UBT) विजयी (स्वतःविषयी खोटी माहिती दिल्याचा आरोप तसंच एबी फॉर्मवर खोटी सही)
प्रभाग क्रमांक - 93
सुमित वाजळे (शिंदेसेना) vs रोहिणी कांबळे (UBT) विजयी
प्रभाग क्रमांक - 12
सुवर्णा गावस (शिंदेसेना) vs सारिका झोरे (UBT) विजयी
प्रभाग क्रमांक - 73
दीप्ती पोतनीस (शिंदेसेना) vs लोना रावत (UBT) विजयी (संपत्ती लपवल्याचा आरोप)
प्रभाग क्रमांक - 120
राजराजेश्वरी रेडकर (शिंदेसेना) vs विश्वास शिंदे (UBT) विजयी
प्रभाग क्रमांक - 206
संजय (नाना) आंबोले (शिंदेसेना) vs सचिन पडवळ (UBT) विजयी (मतमोजणी वेळी निवडणूक अधिकाऱ्यासोबत संगनमत केल्याचा आरोप)
प्रभाग क्रमांक - 203
समिधा भोळेकर (शिंदेसेना) vs भारती पेडणेकर (UBT) विजयी (मतमोजणी वेळी निवडणूक अधिकाऱ्यासोबत संगनमत केल्याचा आरोप)
प्रभाग क्रमांक - 77
प्रियांका आंबोलकर (शिंदेसेना) vs शिवानी परब (UBT) विजयी
प्रभाग क्रमांक - 89
राजेश नाईक (शिंदेसेना) vs गीतेश राऊत (UBT) विजयी
प्रभाग क्रमांक - 208
विजय लिपारे (शिंदेसेना) vs रमाकांत रहाटे (UBT) विजयी (संपत्ती लपवली असा आरोप)
प्रभाग क्रमांक - 198
वंदना गवळी (शिंदेसेना) vs अबोली खाड्ये (UBT) विजयी (शिक्षण तसंच गुन्हे लपवल्याचा आरोप)
प्रभाग क्रमांक - 41
मानसी पाटील (शिंदेसेना) vs सुहास वाडकर (UBT) विजयी
प्रभाग क्रमांक - 94
पल्लवी पै (शिंदेसेना) vs प्रज्ञा भुतकर (UBT) विजयी
प्रभाग क्रमांक 53
अशोक खंडवे (शिंदेसेना) vs जितेंद्र वाळवी (शिवसेना UBT) विजयी
प्रभाग क्रमांक - 187
शेख वकील सागीर अहमद (शिंदेसेना) vs जोसेफ कोळी (UBT) विजयी