Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासाठी लढणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का? शिंदेंकडून नवं आव्हान, या 16 नगरसेवकांवर टांगती तलवार?

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासाठी लढणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का? शिंदेंकडून नवं आव्हान, 'या' 16 नगरसेवकांवर टांगती तलवार?

दोन नगरसेवकांचे पद रद्द झाल्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेत आणखी मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 07, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:05 AM IST
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासाठी लढणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का? शिंदेंकडून नवं आव्हान, 'या' 16 नगरसेवकांवर टांगती तलवार?
Image Credit: ठाकरेंच्या 16 नगरसेवकांवर टांगती तलवार?

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कोर्टानं महाराष्ट्रात Old Monk विक्रीवर बंदी का घातलीये? जाणून घ्या कोर्टात काय घडलं; FSSAI म्हणालं, 'ओल्ड माँक रम नाही कारण...'
2
3
4
5