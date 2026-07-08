एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना अटक

कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर, नर्सला झालेल्या मारहाणीच्या प्रकरणात एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी विष्णूनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 24 तासानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी याप्रकरणी रमेश म्हात्रे यांच्यासोबत असणाऱ्या तिघांना अटक केली होती. मात्र नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना अटक करण्यात आली नव्हती. रमेश म्हात्रे यांचा शोध घेत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं होतं. तर दुसरीकडे रमेश म्हात्रे यांनी माध्यमांसमोर येत दिलगिरी व्यक्त केली होती. यानंतर अखेर पोलिसांनी त्यांना बेड्या ठोकल्या आहेत.
मारहाणीचे व्हिडीओ समोर आल्यानंतर विरोधक आक्रमक झाले होते. "महिला डॉक्टरला मारहाण करणा-याची धिंड काढा", अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केली. तर आदित्य ठाकरे यांनी रमेश म्हात्रेंना बरखास्त करा सांगत विधानसभेत संताप व्यक्त केला. शिवसेनेच्या नेते आणि कार्यकर्ते मस्ती करत आहे. त्यांची मस्ती अशीच सहन करायची का?, असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी उपस्थित केला.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात सोमवारी रात्री रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या समर्थकांनी डॉक्टर आणि महिला नर्स यांना मारहाण केली होती. याचे सीसीटीव्ही देखील समोर आले होते. याप्रकरणी विष्णूनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मारहाण करणाऱ्या शिवसेना (शिंदे गट)चे नगरसेवक रमेश म्हात्रे, आणि त्यांच्या चार जणांवर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अटक करण्यात आलेल्या तिघांना विष्णू नगर पोलिसांनी केलं कल्याण कोर्टात हजर केलं. यावेळी तिघांना दोन दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. रमेश पवार, अक्षय कारंडे आणि प्रमोद निकम अशी आरोपींची नावं आहेत.
"कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या (KDMC) शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना झालेली मारहाण अत्यंत निषेधार्ह आहे. एक डॉक्टर म्हणून मला माहीत आहे की, रुग्णसेवा ही केवळ एक नोकरी नसून ती मानवतेची सेवा आहे. अत्यंत प्रतिकूल आणि तणावपूर्ण परिस्थितीत डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर आरोग्य कर्मचारी दिवस-रात्र जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत असतात. या घटनेप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कायदा हातात घेणाऱ्या कोणालाही माफी दिली जाणार नाही आणि दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल," अशी पोस्ट खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी केली आहे.
"पक्षाची भूमिकाही याबाबत स्पष्ट आहे. या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला पक्ष पाठीशी घालणार नाही. दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध पक्षांतर्गतही कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. एक लोकप्रतिनिधी आणि डॉक्टर म्हणून मी KDMC रुग्णालयातील सर्व डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसोबत ठामपणे उभा आहे. त्यांच्या सुरक्षिततेचा, सन्मानाचा आणि निर्भयपणे सेवा देण्याच्या अधिकाराचा आपण सर्वांनी आदर केला पाहिजे," असं त्यांनी सांगितलं.