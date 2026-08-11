'उद्या पक्षप्रमुख काही निर्णय घेतील....', सुप्रीम कोर्टाबाहेर एकनाथ शिंदेंचा नेता स्पष्टच बोलला, 'आम्ही काय....'

सुप्रीम कोर्टात शिवसेना चिन्ह आणि नावासंदर्भात आज तिसरी सुनावणी पार पडली. बुधवारीही ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीच उद्धव ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्चचिन्ह उपस्थित केलं. समजा की घटना अलोकशाहीवादी आहे. मग परिणाम काय होईल? जास्तीत जास्त पक्षाची नोंदणी रद्द होऊ शकते. पण त्याचा परिणाम पक्षाचे चिन्ह दुसऱ्या गटाकडे सोपवले जाणे असा होऊ शकत नाही. ते स्वतः त्याच घटनेतून अस्तित्वात आले आहेत. मग ते त्या चिन्हावर हक्क सांगण्यास पात्र कसे ठरतात? अशी विचारणा त्यांनी केली. या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला कसा मिळाला? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सुनावणीनंतर शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते नरेश म्हस्के यांन माध्यमांशी संवाद साधताना आम्ही बाजू मांडू तेव्हा सर्व समोर येईल असं म्हटलं आहे.
"ठाकरेंचे वकील एक तास उशिरा आले त्यामुळे सुनावणी आणखी पुढे गेली. आणखी पुन्हा अशीच वेळ मागितली जाईल आणि कायम एक भावनाप्रधान वातावरण तयार करणं हा एकमेव उद्योग सुरु आहे. तेच तेच मुद्दे पक्ष संघटना, विधीमंडळातील पक्ष आणि एकाधिरशाही हादेखील मुद्दा चर्चेत आला आहे. त्यामुळे सुनावणीत नवीन काही दिसलं नाही. पुन्हा तेच मुद्दे मांडण्यात आले," अशी टीका त्यांनी केली.
"विधीमंडळातील पक्ष आणि नंतर संपूर्ण पक्षही एकनाथ शिंदेंसोबत आला आहे. लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, जिल्हा परिषद या सर्व निवडणुकांमध्ये त्यांनी सिद्ध केलं आहे आमचाच मूळ पक्ष आहे आणि मूळ विचाराशी बांधील आहे. युबीटी विचारापासून दूर गेले आहेत आणि त्याचे परिणाम त्यांना दिसले आहेत," अशी टीका त्यांनी केली.
"काँग्रेसमध्येही अंतर्गत निवडणुका होत असतात. मुळात शिवसेना पक्ष हा आमच्यासोबत आहे. बाळासाहेबांनी ज्या विचारांनी शिवसेनेची स्थापना केली होती ते विचार, तत्वं सोडली आणि काँग्रेससोबत गेली आणि त्यामुळे हे परिणाम भोगावे लागले," असे ताशेरे त्यांनी ओढले.
"कपिल सिब्बल म्हणजे ब्रह्मवाक्य नाही. आमचा युक्तिवाद होईल तेव्हा बाजू समजेल. काँग्रेसशी युती केल्याने ते त्यांचंच उदाहरण देणार. आजच्या युक्तिवादात पक्ष संघटना, विधीमंडळातील पक्ष संघटना आणि निवडणूक आयोग कसा चुकीचा होता हे दाखवण्यात आलं. आजच्या युक्तिवादात काही वेगळं दिसलं नाही. हेच वेगळ्या पद्धतीने केलं जात आहे. आज पुन्हा वेळ मागितला आहे. ज्या दिवशी संधी मिळेल त्या दिवशी आमची बाजू मांडू," असं त्यांनी सांगितलं.
"लोकांनी आम्हाला कौल दिला आहे. लोकशाहीत निवडणुका मूळ प्रमाण आहेत. कोणता पक्ष सत्तेत बसतो, प्रबळ असतो, पक्षाची भूमिका कोणाच्या नेतृत्वात घेऊन जाऊ शकतो. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात बाळासाहेबांची भूमिका घेऊन जाण्याचा कौल जनतेने दिला आहे," असं ते म्हणाले.
उद्धव ठाकरेंवर टीका करताना ते म्हणाले. "भारतीय राज्यघटनेने लोकशाहीला महत्त्व दिलं आहे. आम्ही केला तर कायदा...उद्या पक्षप्रमुख काही निर्णय घेतील आणि तो ऐकला पाहिजे यासाठी बांधील नाही. लोकशाहीला भारतात मोठं स्थान आहे. ज्या विचारांनी बाळासाहेबांनी स्थापन केली आणि मुख्यमत्री होण्यासाठी काँग्रेससोबत आघाडी करता हे पक्षातील आमदार, खासदार ऐकून घेणार नाहीत. शेवटी विचार आणि तत्वं यावरती पक्ष उभा राहिलेला असतो. जर तसंच नसतं तर जाणारे काँग्रेसमध्ये गेले असते, कशाला शिवसेनेत आले असते. काँग्रेसच्या विरोधातील हिदुत्ववादी पक्ष म्हणून शिवसेनेत आले, काम केलं. पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते विचार, तत्वं बांधून ठेवलेलं सोडणार नाही".