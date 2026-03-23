'माझं 35 कोटींचं कमिशन...', शिवसेना नेते संजय गायकवाडांचं धक्कादायक विधान, नंतर म्हणतात 'हातामुळे बोबडी वळली'

Sanjay Gaikwad Controversial Statement: आपल्या वादग्रस्त विधानांसाठी नेहमीच चर्चेत असणारे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड पुन्हा एकदा एका मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना संजय गायकवाड यांनी, कार्यकर्त्यांसाठी आपण 35 कोटी रुपयांचं कमिशन सोडलं अशी उघड कबुली दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. सायकलवर फिरणारे कार्यकर्ते आता फॉर्च्यूनरमध्ये फिरतात असा दावाही त्यांनी केला आहे.
"आमच्या मतदारसंघातील एकाही व्यक्तीने छळ झाला असं सांगावं. आमची ताकद आम्ही गोरगरिबांना पाठिंबा देण्यासाठी, कार्यकर्त्यांना ताकद देण्यासाठी वापरतो. माझ्यासोबत सायकलवर फिरणारे कार्यकर्ते आज फॉर्च्युनरमधून फिरतात. जवळपास माझं 35 कोटींचं कमिशन मी कार्यकर्त्यांना सोडून दिलं. तुम्ही खंबीर झालात तर मी खंबीर होईन," असं विधान संजय गायकवाड यांनी केलं आहे.
वक्तव्यावरुन वाद निर्माण झाल्यानंतर संजय गायकवाड यांनी अजब स्पष्टीकरण दिलं आहे. माझ्या हाताची समस्या झाली आहे, त्यामुळे कधीकधी माझी बोबडी वळते असा दावा त्यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, "माझ्या हाताची समस्या झाली आहे, त्यामुळे कधीकधी माझी बोबडी वळते. त्यामुळे कामाला मी कमिशन असे बोललो. मी कार्यकर्त्यांना 35 कोटींची कामे दिली आहेत असं बोलायचं होतं".
ते म्हणाले की, "वाद वैगैरे काहीच नाही. माझ्या हाताला समस्या असल्यापासून बोबडी वळते आणि शब्द अडखळतात. कालच्या एका बैठकीत मी हा उल्लेख केला होता. मी ठेकेदारांऐवजी कार्यकर्त्यांना 35 कोटींची कामं दिली. कामाऐवजी कमिशन हा शब्द तोंडात आला. त्यामुळे त्यांचा कमिशन दिला आहे समज झाला. कार्यकर्ते काम मागायचे आणि ठेकेदारच पोट भरायचे. त्यामुळे आम्ही म्हटलं कार्यकर्त्यांनाही काम दिलं पाहिजे. कार्यकर्त्यांना आपण 35 कोटींच्या कामाचं वाटप केलं".
चिखलीत शिवसेनेचा महास्फोट! शेकडो कार्यकर्त्यांचा ऐतिहासिक पक्षप्रवेश! बुलढाण्यामध्ये चिखली विधानसभा मतदारसंघातील भाजपा,उबाठा,राष्ट्रवादी काँग्रेस,वंचित बहुजन आघाडी तसेच विविध पदाधिकाऱ्यांचा शिवसेनेचा ऐतिहासिक भव्य पक्षप्रवेश सोहळा नुकताच पार पडला. शेकडो कार्यकर्त्यांचा जाहीर प्रवेश झाला अशी माहिती संजय गायकवाड यांनी सोशल मीडियावरुन दिली आहे.
शिवसेना मातोश्री जनसंपर्क कार्यालय बुलढाणा येथे शिवसेनेचा अत्यंत भव्य आणि ऐतिहासिक पक्षप्रवेश सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला असं त्यांनी सांगितलं आहे.
हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने, शिवसेनेचे मुख्य नेते महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री नामदार एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांच्या आदेशानुसार तसेच माझ्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत बुलढाणा नगरपालिका गटनेते मृत्युंजय संजय गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली चिखली विधानसभा मतदारसंघातील भाजप, उबाठा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), वंचित बहुजन आघाडी तसेच इतर विविध पक्षांतील शेकडो पदाधिकारी, सरपंच, शाखाप्रमुख, उपशाखाप्रमुख व कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. या सोहळ्यामुळे चिखली मतदारसंघातील राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडाली असून शिवसेनेची ताकद लक्षणीय वाढल्याचे चित्र दिसून आले...! हा सोहळा शिवसेना मातोश्री जनसंपर्क कार्यालयात संपन्न झाला. यावेळी मी नव्याने प्रवेश केलेल्या सर्वांचे स्वागत करून शिवसेनेच्या विचारधारेनुसार जनतेची सेवा करण्याचे आवाहन केले असं त्यांनी पोस्टमध्ये सांगितलं आहे.