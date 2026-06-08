उद्धव ठाकरे इंडिया आघाडीतून बाहेर पडणार? शिंदे शिवसेना नेत्याचा मोठा दावा; म्हणाले 'ऑपरेशन टायगर...शिंदेंच्या बंदुकीतून'

Sanjay Shirsat on Uddhav Thackeray: मिशन उत्तर प्रदेश उराशी बाळगून सोमवारी इंडिया आघाडीची बैठक पार पडली. 25 पक्षांनी या बैठकीत हजेरी लावत, 5 मुद्द्यांवर एकमत झाल्याचं दिसलं. मतदार यादी पुनरिक्षण, नीट पेपरफुटी, महागाई ते बेरोजगारी अशा विविध मुद्द्यांवरून इंडिया आघाडीवर सरकार टीका केली. त्यामुळं इंडिया आघाडीचं हे पंचक सरकारची कोंडी करण्यात किती यशस्वी होतं? अशी चर्चा आता सुरू झालीय. दरम्यान या बैठकीला उद्धव ठाकरेंनी प्रत्यक्ष हजेरी न लावल्याने चर्चांना उधाण आलं. उद्धव ठाकरे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठकीसाठी उपस्थित होते. यावरुन एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय शिरसाट यांनी मोठा दावा केला.
उद्धव ठाकरेंना इंडिया आघाडीमध्ये राहायचं नाही असा दावा संजय शिरसाट यांनी केला आहे. तिथे कुणीही विचारत नाही म्हणून ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगवरुन सहभागी झाले होते असं त्यांचं म्हणणं आहे. "उद्धव ठाकरेंना इंडिया आघाडीमध्ये राहायचं नाही. तिथे कुणीही विचारत नाही म्हणून ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगवरुन सहभागी झाले होते. उद्या ते काय करतील याचा काही नेम नाही," असं संजय शिरसाट म्हणाले आहेत.
दरम्यान यावेळी त्यांनी विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी बंडखोरी दिसत आहे. ती थांबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एक दोन दिवसात बंडखोरी थांबेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
भुजबळ का नाराज झाले याच्याशी आम्हाला काही घेणं देणं नाही. भुजबळ कोणाला उद्देशून बोलले हे ज्याने त्याने ठरवावं. भरत गोगावलेंनी पालकमंत्री व्हाव. तटकरे यांना जागा गेली म्हणजे भरत गोगावले पालकमंत्री होतील. एका आठवड्यात घोषणा होऊ शकते. तटकरे थेट कसे बोलणार? वरिष्ठ नेत्यांनी निर्णय घेतला असेल असा आमचा समज आहे.
एकनाथ शिंदे राष्ट्रीय कार्यकारणी बैठकीला गेले आहेत, आणि जेव्हा दिल्लीला जातात तेव्हा सर्व नेत्यांना भेटतात. ऑपरेशन टायगर ही प्रोसेस असते. जेव्हा टार्गेट समोर येईल तेव्हा एकनाथ शिंदे यांच्या बंदुकीतून गोळी निघेल असंही मोठं विधान त्यांनी केलं.
विधानसभा निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच दिल्लीत इंडिया आघाडीची बैठक पार पडली, या बैठकीत इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी आगामी काळातील रणनीतीवर चर्चा केलीय. पश्चिम बंगालमधील पराभवानंतर ममता बॅनर्जींसह देशभरातील 25 पक्षांनी या बैठकीला उपस्थिती लावली होती, आगामी निवडणुकांची व्यूहरचना आणि पावसाळी अधिवेशनासह महत्त्वाच्या 5 मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झालीय...
1. लवकरच सरन्यायाधीश यांना SIR वर पत्र लिहिणार
2. धर्मेंद्र प्रधान यांचा तात्काळ राजीनामा झाला पाहिजे
3. आर्थिक स्थिती, बेरोजगारी आणि शेतकरी मुद्द्यांवर केंद्र सरकारने तात्काळ सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी
4. प्रत्येक दोन महिन्यांनी इंडिया आघाडीची बैठक होणार, पुढील बैठक हैदराबाद येथे होणार
5. पावसाळी अधिवेशनात इंडिया आघाडीतील पक्षाचे समन्वय साधला जाणार, दररोज विरोधी पक्षाच्या