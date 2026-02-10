English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने भाजपाशी युती केल्यानंतर शिंदेंच्या सेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले नाक कापून...

Eknath Shinde Shivsena on Uddhav Thackeray BJP Alliance: चंद्रपुरात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने भाजपाशी युती केली आहे. शिवसेनेच्या पाठिंब्याने भाजपाने आपला महापौर बसवला आहे. तसंच उपमहापौरपद आपल्याकडे घेतलं आहे. यानंतर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने उद्धव ठाकरेंवर टीका केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 10, 2026, 01:29 PM IST
यानंतर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने उद्धव ठाकरेंवर टीका केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना आमची भूमिका स्पष्ट आहे, उद्धव ठाकरे यांनी आमच्या पदाधिकारी यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. भाजपाची सत्ता स्थापन होईल असं वर्तन आमचे नेते करणार नाही असं सांगितलं होतं. मात्र महापौर निवडणुकीत वेगळंच चित्र पाहायला मिळाल्याने आता एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून टीका केली जात आहे. 

"चंद्रपूरमध्ये भाजपाला उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने पाठिंबा दिला आहे, यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाही. त्यांच्या पक्षाची आजची गती आणि स्थिती तुम्ही पाहू शकता. ती संपूर्ण महाराष्ट्राने जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये झालेली स्थितीत पाहिली आहे. हा पक्ष आज तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे.​ त्यामुळे तिथल्या कार्यकर्त्यांना किंवा निवडून आलेल्या सदस्यांना सत्तेमध्ये राहायचं आहे. त्यांना विरोधात किंवा तटस्थ राहायचे नाही, म्हणूनच त्यांनी हा पाठिंबा दिला आहे. आता त्यांच्यावर काय कारवाई केली जाते हे पाहावं लागेल," असं संजय शिरसाट म्हणाले आहेत.

सात वर्षानंतर भाजपा-ठाकरेंची युती! काँग्रेसचा टप्प्यात कार्यक्रम; महापौर BJP चा तर ठाकरेंच्या सेनेला...

 

संजय राऊतांनी भाजपाला समर्थन करणार नाही म्हटलं होतं. त्यावर ते म्हणाले की, "​संजय राऊत खोटारडा माणूस आहे. मनसेचे काही नगरसेवक कल्याण डोंबिवलीत भाजपासोबत गेले तेव्हा आगपाखड केली, राज ठाकरेंना जाऊन भेटले. मग आता काय करणार आहात? काय भूमिका घेणार आहात? आता शेपटी घालून घरात बसणार".

तीन ते चार क्रमांकावर गेलेला हा पक्ष आहे. अशा वेळी कार्यकर्ते तग धरायला तयार नाहीत. कार्यकर्त्याच्या प्रचाराला जात नाहीत, घरात बसून आदेश देतात. मग कार्यकर्ते वाट दिसेल तिथे जाण्यास तयार आहेत असं त्यांनी म्हटलं आहे. आपली चूक झाली आहे आता तरी मान्य करावं. नाक नाही सर्वच कापलं गेलं आहे असा टोलाही त्यांनी लगावला. 

"​भाजपाने कोणाकडेही पाठिंबा मागितला नव्हता. जर कोणी स्वतःहून पाठिंबा देत असेल, तर तो नाकारण्याचे काही कारण नाही. मुख्य म्हणजे, यामुळे काँग्रेसचा महापौर होऊ शकला नाही, ही मोठी बाब आहे. सत्तेसाठी समीकरण केलं आहे. ज्या सत्तेसाठी काँग्रेसने उबाठा, राष्ट्रवादीसोबत युती केली होती, त्याला हे चोख प्रत्युत्तर आहे. तुम्ही युतीचा धर्म पाळला नाही. हे नगरसेवकांनी दिलेलं उत्तर आहे," असंही ते म्हणाले आहेत.

भाजपाचा महापौर आणि शिवसेनेचा उपमहापौर

चंद्रपूर महापालिकेत भाजपाचा महापौर विराजमान झाला आहे. भाजपाच्या संगीता खांडेकर यांची महापौरपदी वर्णी लागली आहे. संगीता खांडेकर फक्त एका मताने जिंकल्या आहेत. संगीता खांडेकर यांना एकूण 32 मतं मिळाली तर, काँग्रेसच्या वैशाली महाडुळे यांना 31 मतं मिळाली आहेत. तसंच उपमहापौरपदासाठी उबाठाचे प्रशांत दानव यांची निवड झाली आहे. अपक्ष नगरसेवक प्रशांत दानव यांनी आज सकाळीच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता. काँग्रेस समर्थित उमेदवार पप्पू देशमुख आणि भाजप समर्थित उबाठाचे प्रशांत दानव या दोघांनाही समसमान 32- 32 मतं मिळाली होती. आता ईश्वरचिठ्ठीने उपमहापौर पदाचा फैसला झाला आहे. 

भाजपा आणि शिवसेनेचा असा आहे फॉर्म्युला

चंद्रपूर महापालिकेत युती करण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपाचा फॉर्म्युला ठरला आहे. त्यानुसार पहिले सव्वा वर्ष भाजपाचा आणि त्यानंतरची सव्वा वर्ष शिवसेनेचा महापौर बसणार आहे. तसंच उपमहापौरपद शिवसेनेला याशिवाय पहिलं आणि चौथ्या वर्षी स्थायी समिती देखील शिवसेनेला मिळणार असं ठरलं आहे. 

